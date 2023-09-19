Заколдованный турнир. Сумеет ли обновленный ПСЖ наконец взломать код Лиги чемпионов?

Стартует турнир, который объединяет весь футбольный мир, чтобы хорошенько поиздеваться над «Пари Сен-Жермен». Джейми Каррагер смеялся в прямом эфире, когда они вылетели из розыгрыша прошлого сезона. Marca назвала мюнхенскую «Баварию» просто «слишком сильной» для «ПСЖ». L’Equipe, самое противоречивое для «ПСЖ» издание, заявило, что «поражение — это культура клуба».

И вот еще один шанс заранее написать эти заголовки, попрактиковаться в насмешках и собраться с мыслями. Однако в этом сезоне в Париже назревает кое-что интересное. «ПСЖ» больше не полностью управляется суперзвездами или крупными медийными интересами — теперь здесь есть толика независимости. Их тренер известен своей, ну, некоторой жесткостью. Этим летом они подписали 10 игроков, трое из них были свободными агентами, а всем, кроме одного, было меньше 27 лет. Это серьезное отклонение от привычного статус-кво.

Как и в любой другой год, с этой итерацией чрезвычайно талантливых игроков, «ПСЖ» должен без проблем выиграть Лигу 1. В прошлом сезоне они перепробовали все, чтобы проиграть ее, но форма Килиана Мбаппе, который теперь снова дружит с руководством клуба, спасла их.

Но Лига Чемпионов — это настоящее испытание. Возможно, это проклятие игры в сравнительно менее конкурентоспособной лиге, то что твой успех будет оцениваться где-то еще. У «ПСЖ» дома нет реальных соперников — вместо этого внимание должно быть обращено в другую сторону. И так оно и будет снова, с обновленным составом, надеющимся пойти туда, куда не ступала нога предыдущей команды ПСЖ, или, точнее, дальше, чем она была раньше.

Как измерить успех

Трудно понять, чего именно хочет добиться «ПСЖ». Конечно, как и любая другая команда, они захотят выиграть все турниры. Даже новички из берлинского «Униона» не прочь поднять трофей. Но это с каждым годом все более предсказуемый турнир и ожидания должны быть реалистичными. «Реал Мадрид» играл в пяти из последних 10 финалов. Только один раз за последние десять лет команда из стран, не входящих в пятерку лучших лиг Европы, дошла до полуфинала. «ПСЖ», каким бы большим он ни был, уже некоторое время остается аутсайдером.

Действительно, прошлогодний выход «Милана» и «Интера» в полуфинал был скорее приятным сюрпризом и забавной историей, чем ожидаемым успехом. Стать претендентом на победу в этом турнире очень сложно. Даже опытные команды, которым не положено добиваться «неожиданных» успехов, все равно это делают. На бумаге «Реал» выглядел более слабой стороной почти в каждом противостоянии своей успешной кампании 2022 года. Но благодаря легендарности, удаче или правой ноге Карима Бензема они в конечном итоге выиграли турнир.

Все это говорит о том, что ожидания без Лионеля Месси и Неймара каким-то образом снизились. «ПСЖ» выглядит заметно лучше, чем в прошлом году, более сбалансированным, интересным и организованным составом. Но континентальный футбол так часто опирается на своих звездных игроков. А у «ПСЖ» теперь один вместо трех, что устраняет борьбу за власть, которая годами разрушала их надежды.

Месси не помог ПСЖ в Лиге чемпионов globallookpress.com

Это, безусловно, помогало до сих пор с футбольной точки зрения. Но это может быть полезно и с точки зрения давления. Лига чемпионов, как правило, становится первым разом в году, когда болельщики, СМИ и фанаты в твиттере взаимодействуют с «ПСЖ» за пределами Франции. Парижан в последние годы оценивали по известности их имен, а не по относительной результативности в выездной победе над «Нантом» со счетом 3:0.

Прогнозы на матч ПСЖ — «Боруссия» Дортмунд

Так что, когда дело доходит до континентальных показов, Европа ждут успехов. Месси и Неймар были серийными победителями, и для игроков их уровня все, что меньше трофея, считается провалом. Справедливо предположить, что очень немногие будут критиковать, например, Рандаля Коло Муани, если он не сможет привести «ПСЖ» к славе в Лиге чемпионов. Впервые за многие годы в Париже есть разрешение на неудачу.

Проблемы Луиса Энрике с плей-офф

Но их тренер вряд ли согласится на жалкий вылет. Футбольное резюме Луиса Энрике неоднозначное. Тренер возглавлял сборную Испании на чемпионатах мира и Европы, а также трижды руководил «Барселоной» в Лиге чемпионов. Восемь лет назад он безудержно привел «блауграну» к европейской славе, собрав воедино идеальную систему, которая позволила Месси, Луису Суаресу и Неймару разорвать Европу в клочья. Они обыграли мюнхенскую «Баварию» со счетом 5:3 по сумме двух матчей. Они разгромили «ПСЖ» со счетом 5:1. Их последней победой стала удивительно комфортная победа над «Ювентусом» со счетом 3:1.

Однако с тех пор его турнирная репутация остается предметом споров. «Барсе» не удалось пройти дальше четвертьфинала в последних двух сезонах, которые он провел у руля команды. Его время на посту тренера сборной Испании было еще более неоднозначным, поскольку Луис Энрике никогда не убеждал, тренируя национальную команду. Он работал в трудную эпоху, когда «золотое поколение» Ла Рохи, выигравшее три главных трофея подряд, уходило на пенсию и старело, а впечатляющему кадровому резерву во главе с Гави и Педри еще только предстояло созреть.

Нынешний тренер «ПСЖ» может с некоторым основанием утверждать, что у него не было первоклассного нападающего для решающих моментов (Альваро Мората, оказывается, не так уж и хорош). Но реальность гораздо сложнее. Луис Энрике — ярый сторонник своего рода реконструированной, обновленной и менее впечатляющей тики-таки. «ПСЖ» прессингует, когда у них нет мяча, но только потому, что он им нужен.

Луис Энрике globallookpress.com

Для большинства современных тренеров футбол — это контроль пространства, захват мяча в нужной зоне и контратаки. Луис Энрике, однако, любит держать мяч. Его философия футбола не столь прямолинейна. И именно это, возможно, и дорого стоило Испании, которая так и не вышла в крупный финал, несмотря на богатство талантов в команде. Они были слишком деликатны в своих пасах, слишком перфекционистами в поисках правильного угла, убийственного гола. Тактическая адаптируемость жизненно важна, когда наступает плей-офф. У «ПСЖ» этого нет. Это может им дорого стоить .

«Группа смерти»

То есть при условии, что они дойдут до финальной стадии. «ПСЖ» не повезло в этом сезоне оказаться втянутым в самую близкую к ужасной «группе смерти» ситуацию. Список команд, конечно, выглядит непростым. «ПСЖ», безусловно, является фаворитом на выход из группы, но им придется столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны дортмундской «Боруссии», «Милана» и «Ньюкасла».

Конечно, не каждая игра будет ожесточенной. Дортмунд, лишившийся Джуда Беллингема, далек от прошлогодней формы претендентов на титул Бундеслиги. «Ньюкасл», несмотря на всю шумиху вокруг их первого сезона, полностью финансируемого Саудовской Аравией, пережил ужасное начало кампании в Премьер-лиге. Таким образом, самым реалистичным соперником парижан остается только «Милан», только что разгромивший «Интер» со счетом 5:1.

Но зачастую для команд, которые только пытаются утвердиться в звании элиты, их уровня может хватить ненадолго. Лига чемпионов — это место, где команды стараются показать себя как можно лучше, и преимущество дома может решить все. «Ньюкасл» оживится благодаря гулу и шуму «Сент-Джеймс Парка». «Милан» наверняка захочет повторить — или даже улучить — свою прошлогоднюю полуфинальную серию. И никто никогда не хочет играть перед ужасной Желтой стеной на «Вестфаленштадионе».

Желтая стена на «Вестфаленштадионе» globallookpress.com

Таким образом, их группу следует рассматривать как окончательную проверку их полномочий, мерило легитимности. Если «ПСЖ» выиграет домашние матчи и наберет хотя бы одно очко на выезде, они, скорее всего, окажутся в плей-офф, и у них останется запас. Обыграйте Дортмунд во вторник, получите результат на «Сент-Джеймс Парк», и этого будет достаточно, чтобы предположить, что они могут пошуметь.

Как они это сделают?

Не существует единой формулы успеха в Лиге чемпионов. Но есть некоторые константы, которые можно найти в последних пяти командах-победителях. Все они, как правило, представляют собой невероятно хорошо сбалансированные команды. Все они, в первую очередь, надежны в обороне и имеют высококлассного вратаря в рамке. И, что, пожалуй, наиболее показательно, за исключением одного (приносим извинения автору гола в финале Лиги чемпионов 2020 года Каю Хаверцу) в их рядах был хотя бы один элитный нападающий, способный забить своевременные голы.

Итак, у «ПСЖ» есть некоторые задатки для этого. Их защита, в которую входят Нуну Мендес и Ашраф Хакими по флангам, а также Милан Шкриньяр и Маркиньос в центре, представляет собой интересное сочетание молодости и опыта. Болельщики «Интера» могут сказать, что Шкриньяр за шесть лет своего пребывания в клубе был самым недооцененным центральным защитником на планете.

В полузащите ситуация может немного измениться, но пока кажется, что Мануэль Угарте и Варрен Заир-Эмери гарантированно выйдут в стартовом составе, а Витинья, Фабиан Руис или Ли Кан-ин могут дополнять трио. Вероятно, это самое слабое место; если «ПСЖ» и имеет слабость, так это отсутствие глубины полузащиты.

Однако впереди парижане могут быть опасны. Усман Дембеле — ведущий правый нападающий, который наконец смог реализовать свой потенциал после столь необходимого переезда из «Барселоны». Коло Муани, Гонсалу Рамуш и Марко Асенсио — хорошие варианты в центре.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

И в этом третьем слоте, вероятно, находится игрок, которому больше всего нужно выиграть Лигу чемпионов. Мбаппе, казалось, собирался уйти этим летом, но пообещал, что проведет как минимум еще один сезон в Париже — с целью добиться успеха в Европе, что было главной причиной его решения. Он может стать настоящим лидером, игроком, в равной степени забивающим много и забивающим решающие голы. Хет-трики в финалах чемпионата мира — дело непростое; Мбаппе сделал это обычным делом. Если когда-либо существовал современный нападающий для больших матчей, то Мбаппе — именно такой игрок.

Дерзкая ставка на матч ПСЖ — «Боруссия» Дортмунд

Итак, компоненты почти готовы, а тренеру есть что доказывать. На самом деле это не команда-победитель Лиги чемпионов. «Манчестер Сити», как и каждый год, будет фаворитом. Некоторые другие — «Бавария», «Реал», «Арсенал», «Барселона» — вероятно, будут иметь преимущество перед парижанами. Но на этот раз существует четкая модель того, почему и как они могут добиться успеха. Возможно, этой надежды достаточно.