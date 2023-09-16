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    • «Динамо» обменялось голами с «Пари НН» в матче РПЛ
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    Шалимов: «Динамо» потеряло два очка в матче с «Пари НН»

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    Известный тренер Игорь Шалимов прокомментировал ничью в матче восьмого тура РПЛ между «Динамо» и «Пари НН».

    Игорь Шалимов
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    Игорь Шалимов

    Игра завершилась со счетом 1:1. На гол Федора Смолова, реализовавшего пенальти, нижегородцы ответили точным ударом Николоза Кутателадзе.

    «Бело‑голубые потеряли два очка, потому что пропустили на 88‑й минуте на контратаке.

    Сколько было свободных игроков "Пари НН" на дальней штанге в этом эпизоде? Против трех оставили Фабиана Бальбуэну. Так нельзя играть. У тебя два опорных полузащитника, четыре защитника. Потеряли очки сами. Нельзя такую атаку пропускать за три минуты до конца, ведя в счете.

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    • Видели такие пенальти много раз в конце прошлого сезона. Гоцук не хотел сыграть в мяч, а Тюкавин здесь мог только прострелить. Правильный подкат, я не понял, зачем он ногу поднял. Он падает, шипами попал сопернику в икроножную мышцу, для этого надо поднять ногу», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

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