Юран: Говорили, что мы достали Кутателадзе из нафталина. А что теперь скажут?

Главный тренер «Пари НН»поделился мнением о новичке команды

Гол Кутателадзе спас «Пари НН» от поражения в гостевом матче восьмого тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

«Когда мы подписали Кутателадзе, многие журналисты и блогеры писали: "Из нафталина достали", еще что‑то. Я хотел бы попросить, ну не нужно это. Вот пройдет определенный этап, после чего можно будет по игроку что‑то говорить. А сейчас что они скажут?

Кутателадзе я помню еще по работе Хабаровске, когда он играл за "Спартак‑2". Прекрасно помню его, поэтому и подписывали. У него хорошая школа французская и в "Спартаке‑2" он здорово играл.

На утренней тренировке я с ним разговаривал. Я ему сказал: "Если хочешь, я сделаю тебе определенную перезарядку. Ты ж не хочешь просто обозначиться, поковыряться. Тебе 22 года, наверное, цель есть". Он говорит: "Да, Николаич".

Ему во Франции, из‑за определенных причин, четко сказали: "Играть ты не будешь, тренируйся, так как у тебя контракт". Я ему сказал: Сегодня я дам тебе шанс, ты выйдешь и забьешь», — приводит слова Кутателадзе «Матч ТВ».