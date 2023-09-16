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    Юран: Говорили, что мы достали Кутателадзе из нафталина. А что теперь скажут?

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    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран поделился мнением о новичке команды Николозе Кутателадзе.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    Гол Кутателадзе спас «Пари НН» от поражения в гостевом матче восьмого тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

    «Когда мы подписали Кутателадзе, многие журналисты и блогеры писали: "Из нафталина достали", еще что‑то. Я хотел бы попросить, ну не нужно это. Вот пройдет определенный этап, после чего можно будет по игроку что‑то говорить. А сейчас что они скажут?

    Кутателадзе я помню еще по работе Хабаровске, когда он играл за "Спартак‑2". Прекрасно помню его, поэтому и подписывали. У него хорошая школа французская и в "Спартаке‑2" он здорово играл.

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    • На утренней тренировке я с ним разговаривал. Я ему сказал: "Если хочешь, я сделаю тебе определенную перезарядку. Ты ж не хочешь просто обозначиться, поковыряться. Тебе 22 года, наверное, цель есть". Он говорит: "Да, Николаич".

    Ему во Франции, из‑за определенных причин, четко сказали: "Играть ты не будешь, тренируйся, так как у тебя контракт". Я ему сказал: Сегодня я дам тебе шанс, ты выйдешь и забьешь», — приводит слова Кутателадзе «Матч ТВ».

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