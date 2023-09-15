Форвард «Пари НН» Кутателадзе рассказал о своем голе в ворота «Динамо»

Нападающийпрокомментировал ничейный результат в матче 8-го тура РПЛ с(1:1).

«Эмоции хорошие, дебют был бы лучше, если бы выиграли. Я еще не понимаю, наверное, надо пересмотреть гол. Принял мяч с правой, был близко к вратарю, подумал, пробью пяткой, попробую. Получилось, я очень рад. Все обрадовались, поздравили.

Концовка получилась безумной? Не знаю, это футбол, получилось как получилось. Мой гол первый для "Пари НН" на выезде? Приятно, я нападающий, должен забивать», — сказал Кутателадзе «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После этого матча «Пари НН» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 11-ю очками в активе. Кутателадзе провел свой 1-й матч в нынешнем сезоне.