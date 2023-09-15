«Динамо» — «Пари НН»: счет матча 1:1, обзор голов

сыграло вничью с(1:1) в матче 8-го тура российской Премьер-лиги.

На 8-й минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота «Пари НН». Нападающий «Динамо» Федор Смолов пробил красиво и эффективно — 1:0.

«Пари НН» сумел сравнять счет только на 88-й минуте. Нападающий нижегородцев Николоз Кутателадзе оказался в нужное время в нужном месте, получил мяч в штрафной и отправил его в ворота. Именно этот гол позволил «Пари НН» набрать один балл в гостевой матче с «Динамо».

Футбол. Россия. Премьер-лига Динамо — Пари НН 1:1 Голы: 1:0 Фёдор Смолов (пенальти) (8'), 1:1 Kutateladze N. (88') Динамо: Антон Шунин, Элазар Даса, Николас Маричал, Иван Лепский, Дмитрий Скопинцев, Даниэль Мишкич, Диего Лаксальт, Фёдор Смолов, Chavez L., Муми Нгамал, Константин Тюкавин Пари НН: Артур Нигматуллин, Никита Каккоев, Кирилл Гоцук, Дмитрий Тихий, Дмитрий Стоцкий, Николай Калинский, Мамаду Майга, Александр Трошечкин, Владислав Карапузов, Эдгар Севикян, Kukharchuk I. Предупреждения: Кирилл Гоцук (8'), Никита Каккоев (15'), Элазар Даса (37'), Мамаду Майга (49'), (90+6')

После этого матча нижегородцы занимают 7-е место в таблице РПЛ (11 очков), а «Динамо» — на 2-й строчке (15).