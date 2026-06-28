прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.49

29 июня в товарищеском матче по футболу сыграют «Пари НН» и «Текстильщик». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.49.

«Пари НН»

Турнирное положение: Нижегородцы минувший сезон полностью провалили. Команда покинула элитный дивизион, и теперь постарается как можно скорее туда вернуться.

При этом «Пари НН» нынешним летом уже провел два спарринга. В них команда по разу победила и сыграла вничью.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Нижегородцы одолели «Уфу» (2:1).

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Правда, до того команда не сумела переиграть тех же уфимцев (2:2). Да и заключительный поединок чемпионата с «Рубином» завершился вничью (2:2).

Более того, «Пари НН» летом пытается укрепляться. Вадим Гаранин намерен молниеносно вернуть команду в РПЛ. Ресурсы для этого имеются.

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Состояние команды: цели на новый сезон у «Пари НН» максимальные. Да и перспективный Глеб Пополитов способен выдать яркий перформанс.

Нижегородцы традиционно успешно противостоят «Текстильщику». В трех официальных поединках команда победила два раза при одном поражении.

«Текстильщик»

Турнирное положение: Ивановцы вернулись в лучшую лигу мира. Команда заняла 2 место в турнирной таблице «золотой» зоны второго дивизиона.

Причем «Текстильщик» в 18 матчах минувшего первенства уступил аж 6 раз. Зато забила команда 29 мячей, что стало лучшим показателем в лиге.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. Ивановцы переиграли омский «Иртыш» (2:0).

Немного ранее команда нанесла поражение «Родине-2» (2:0). А вот поединок с «Ленинградцем» завершился коллизией (0:2).

К слову, «Текстильщик» победил в двух своих последних матчах. К тому же в них команде удалось сохранить свои владения в неприкосновенности.

Состояние команды: Ивановцы обладают неплохим подбором игроков во всех линиях. Вот только удастся ли сохранить лидера атак Тимура Мелекесцева?!

В матче с «Пари НН» явно придется действовать вторым номером. К тому же команда только начинает свою серию контрольных поединков.

Тем не менее, ивановцы постараются удивить недавнего полпреда РПЛ. Свои шансы команда явно намерена изыскать в контригре.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пари НН» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа команды оценивается букмекерами с коэффициентом 1.96. Ничья — в 3.64, успех соперника — в 3.54.

Тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 1.60 и 2.29.

Прогноз: «Пари НН» выглядит предпочтительнее оппонента, и явно начнет поединок максимально агрессивно.

2.49 Победа «Пари НН» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.49 на матч «Пари НН» — «Текстильщик» позволит вывести на карту выигрыш 1490₽, общая выплата — 2490₽

Ставка: Победа «Пари НН» в 1-м тайме за 2.49.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.38 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Пари НН» — «Текстильщик» позволит вывести на карту выигрыш 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.

Пять причин, почему ставка зайдет