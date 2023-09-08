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    Ярошик: Не чувствовал давления из Чехии за время работы в России

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    Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик признался, что не испытывал давления из Чехии во время работы в России.

    Иржи Ярошик
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    Иржи Ярошик

    «Я знал, что еду в Россию в не самый лучший период. Я брал эту ответственность на себя. Как только приехал, закрыл свою страничку в соцсети. Я ничего не читал, поэтому давления не чувствовал.

    Могу сказать, что в России очень много добрых людей. Мне постоянно помогали, поддерживали. Никто никогда не грубил. Наоборот — все были доброжелательны.

    Спасибо людям, которые тепло меня приняли. Ну а в Чехии теперь буду всем говорить, чтобы не верили новостям», — приводит слова чешского специалиста «Спорт-Экспресс».

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    • Напомним, Ярошик покинул «Оренбург» в конце июля. Под его руководством команда провела семь матчей и потерпела пять поражений.

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