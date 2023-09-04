РПЛ. Взлёт «Динамо», «Локомотива» и падение «Зенита»

«Краснодар» увеличивает отрыв от преследователей до трёх очков. «Динамо» и «Крылья Советов» продолжают восхождение по турнирной таблице. А вот «Зенит» и «Спартак» теряют позиции в чемпионате.

Изменения в турнирной таблице

По итогам 7-го тура в российском чемпионате на три строчки поднялся «Динамо» и теперь занимает 2 место. На одну позицию свое положение улучшили «Крылья Советов» (3 место).

Вверх по турнирной таблице взлетел «Локомотив», «железнодорожники» теперь занимают в чемпионате 6 место. Первую победу в сезоне одержал «Оренбург», таким образом команда покинула последнее 16 место и расположилась на 14-й строчке РПЛ.

Утратил позиции действующий чемпион — «Зенит», опустившись со 2-го на 4-е место. Также две позиции потерял «Урал», клуб из Екатеринбурга теперь занимает 5 строчку.

Календарь и таблица РПЛ

По одной позиции потеряли ЦСКА (7 место), «Ростов» (11 место), «Факел» (15 место) и «Балтика» (16 место).

Больше всех пострадал «Спартак», «красно-белые» скатились в середину турнирной таблице — с 7-го на 10-е место.

Уйти в отрыв

«Краснодар» — единственный клуб в российской Премьер-лиге, который играет без поражений. В семи матчах команда одержала 5 побед и 2 встречи завершила вничью.

В центральной битве 7-го тура «Краснодар» нанёс поражение «Спартаку» (2:0). Счёт в матче на 39-й минуте открыл Джон Кордоба, а точку за 6 минут до финального свистка поставил Эдуард Сперцян, который реализовал пенальти.

Таким образом «Краснодар» закрепился на троне, набрав 17 очков. Лидеры российского чемпионата уйти в отрыв позволили «Урал» и «Зенит».

Команда из Санкт-Петербурга пока буксует в чемпионате: 4 победы, 2 ничьи и 1 проигрыш. В рамках минувшего игрового дня, невский клуб обменялся голами с ЦСКА (1:1).

ЦСКА — «Зенит» globallookpress.com

К тому же «Зениту» удалось уйти от поражения в поединке с «армейцами». За ЦСКА гол на 4-й минуте забил Антон Заболотный. Спасительный гол для «Зенита» под занавес встречи оформил Дуглас Сантос.

«Урал» терпит второе поражение подряд в сезоне. В Екатеринбурге команда с минимальным счетом уступила «Ахмату» (0:1).

Плотность в таблице

Команды, которые занимают со второго по десятое место разделяют всего 4 очка. Плотность в турнирной таблице высокая. К примеру, по 14 пунктов набрали «Зенит», «Динамо» и «Крылья Советов».

«Динамо» в гостях одержал победу над «Ростовом» (2:1), а «Крылья Советов» оказались сильнее «Факела» (3:0).

«Локомотив» globallookpress.com

«Урал» с 13 очками занимает 5 место, строчкой ниже расположился «Локомотив» — у «железнодорожников» — 12 набранных баллов в активе. «Красно-зелёные» в последней игре переиграли «Балтику» (3:2).

Дальше в таблице идет ЦСКА — с 11 очками. И три команды, которые набрали по 10 пунктов: «Пари НН», «Ахмат» и «Спартак».

Первая победа

«Оренбург» одержал первую победу в сезоне, переиграв на своем поле «Сочи» (3:0). В составе победителей голами отметились Брайан Мансилья, Владимир Обухов и Джастин Куэро.

В итоге «Оренбург» заработал 5 очков и обошел в турнирной таблице «Факел» (4 очка) и «Балтику» (3 очка).

Тур 8-й

В чемпионате России наступает пауза, игры следующего тура пройдут с 15-го по 17-е сентября.

Откроет программу 8-го игрового дня поединок между «Динамо» и «Пари НН». Встреча запланирована на 15 сентября.

В субботу, 16 сентября свой матч проведет лидер «Краснодар», это будет гостевая игра против «Ахмата». ЦСКА примет «Крылья Соевтов», «Спартак» ждет выезд к «Сочи».

Чемпион «Зенит» отправится на выездную встречу к «Рубину», в воскресенье, 17 сентября. В это же день сыграет набравший ход «Локомотив» и «Оренбург».