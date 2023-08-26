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    «Зенит» — «Урал»: стартовые составы команд

    «Зенит» — «Урал»: прогноз, составы, коэффициенты

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    «Зенит» и «Урал» объявили стартовые составы на матч 6-го тура чемпионата России.

    Вендел
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    Вендел

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Алип, Сантос, Круговой, Фернандес, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Сергеев.

    «Зенит» и «Урал» объявили стартовые составы на матч 6-го тура чемпионата России.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Алип, Сантос, Круговой, Фернандес, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Сергеев.

    Запасные: Васютин, Адамов, Чистяков, Роберт, Коваленко, Сутормин, Васильев, Ерохин, Ду Кейрос, Мантуан, Бакаев.

    «Урал»: Помазун, Кулаков, Бевеев, Бегич, Итало, Кики, Мишкич, Сиссе, Юшин, Егорычев, Шеттине.

    Запасные: Ал. Мамин, Сунгатулин, Железнов,Дмитриев, Мосин, Ишков, Буркин, Аюпов, Каштанов, Эмерсон.

    Начало матча запланировано на 15:00 мск. С прогнозом на игру можете ознакомиться по этой ссылке.

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