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    «Бёрнли» — «Манчестер Сити». Онлайн

    Онлайн-трансляция стартового матча нового сезона АПЛ между «Бёрнли» и «Манчестер Сити»

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    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн
    Действующий чемпион Англии откроет новый сезон гостевым матчем с новичком турнира — «Бёрнли». За ходом встречи 1-го тура АПЛ приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Бёрнли»

    «Бёрнли» спустя год после вылета из АПЛ вернулся в элиту. В прошлом сезоне команда Венсана Компани стала победителем Чемпионшипа, набрав 101 очко в 46-ти матчах сезона.

    В Кубке Англии команда из одноименного города дошла до 1/4 финала, но разгромно уступила «Манчестер Сити» со счетом 0:6. В Кубке английской лиги «Бёрнли» был выбит другой командой из Манчестера под предводительством Эрика тен Хага. В 1/8 финала этого турнира «Манчестер Юнайтед» обыграл команду Компани со счетом 2:0.

    После завершения чемпионата «бордовые» сыграли 4 товарищеских матча. «Бёрнли» смог выиграть одну игру, одержав победу над «Бенфикой» (2:0). Также были два поражения от «Генка» (0:2) и «Майнца» (0:1) соответственно, а также ничья с «Бетисом» (1:1).

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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» в прошлом сезоне сделал требл. Команда Гвардиолы стала первой в АПЛ, опередив в гонке за чемпионство лондонский «Арсенал». Также «горожане» отпраздновали победу в финале Кубка Англии, победив в манчестерском дерби «красных дьяволов» (2:1).

    Самый главный успех «Манчестер Сити» случился в Лиге Чемпионов. Эта команда впервые стала обладателем «ушастого», благодаря минимальной победе в финале над миланским «Интером» (1:0).

    Подопечные Хосепа Гвардиолой перед Суперкубком Англии провели три товарищеских поединка. «Горожане» добыли две победы, обыграв «Йокогаму» (5:3) и «Баварию» (2:1), а вот мадридскому «Атлетико» «Манчестер Сити» уступил (1:2).

    Сам же Суперкубок Англии «горожанам» не покорился. «Манчестер Сити» при счете 1:0 был близок к победе над «Арсеналом», но пропустил ответный гол на 11-й добавленной минуте второго тайма. «Канониры» были точнее в серии пенальти и стали обладателями трофея.

    Личные встречи

    «Манчестер Сити» выиграл 11 матчей подряд у своего соперника. Последний раз «Бёрнли» удалось не проиграть «горожанам» 3 февраля 2018 года в рамках 26-го тура АПЛ (1:1).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бёрнли» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.85.

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