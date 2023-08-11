Действующий чемпион Англии откроет новый сезон гостевым матчем с новичком турнира — «Бёрнли». За ходом встречи 1-го тура АПЛ приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Бёрнли»

«Бёрнли» спустя год после вылета из АПЛ вернулся в элиту. В прошлом сезоне команда Венсана Компани стала победителем Чемпионшипа, набрав 101 очко в 46-ти матчах сезона.

В Кубке Англии команда из одноименного города дошла до 1/4 финала, но разгромно уступила «Манчестер Сити» со счетом 0:6. В Кубке английской лиги «Бёрнли» был выбит другой командой из Манчестера под предводительством Эрика тен Хага. В 1/8 финала этого турнира «Манчестер Юнайтед» обыграл команду Компани со счетом 2:0.

После завершения чемпионата «бордовые» сыграли 4 товарищеских матча. «Бёрнли» смог выиграть одну игру, одержав победу над «Бенфикой» (2:0). Также были два поражения от «Генка» (0:2) и «Майнца» (0:1) соответственно, а также ничья с «Бетисом» (1:1).

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в прошлом сезоне сделал требл. Команда Гвардиолы стала первой в АПЛ, опередив в гонке за чемпионство лондонский «Арсенал». Также «горожане» отпраздновали победу в финале Кубка Англии, победив в манчестерском дерби «красных дьяволов» (2:1).

Самый главный успех «Манчестер Сити» случился в Лиге Чемпионов. Эта команда впервые стала обладателем «ушастого», благодаря минимальной победе в финале над миланским «Интером» (1:0).

Подопечные Хосепа Гвардиолой перед Суперкубком Англии провели три товарищеских поединка. «Горожане» добыли две победы, обыграв «Йокогаму» (5:3) и «Баварию» (2:1), а вот мадридскому «Атлетико» «Манчестер Сити» уступил (1:2).

Сам же Суперкубок Англии «горожанам» не покорился. «Манчестер Сити» при счете 1:0 был близок к победе над «Арсеналом», но пропустил ответный гол на 11-й добавленной минуте второго тайма. «Канониры» были точнее в серии пенальти и стали обладателями трофея.

Личные встречи

«Манчестер Сити» выиграл 11 матчей подряд у своего соперника. Последний раз «Бёрнли» удалось не проиграть «горожанам» 3 февраля 2018 года в рамках 26-го тура АПЛ (1:1).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Бёрнли» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.85.