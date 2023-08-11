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    «Ман Сити» 12-й раз подряд обыграет «Бернли»

    «Бернли» — «Манчестер Сити». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, чемпионат Англии, 11 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бернли» — «Манчестер Сити»
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    «Манчестер Сити»
    В пятницу, 11 августа, на старте сезона АПЛ-2023/24 «Бернли» на своем поле сыграет против «Манчестер Сити». Начало поединка намечено на 22:00 по мск. «Бернли» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 11 Августа 2023 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 22:00 Манчестер Сити Манчестер Сити
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    «Бернли»

    «Бернли» после годичного отсутствия смог вернуться в элиту английского футбола. В минувшем сезоне команда уверенно выиграла Чемпионшип и получила прямой билет в АПЛ.

    Дружина Венсана Компани отлично прошла всю турнирную дистанцию, проиграв только три матча из 46 проведенных при 29 викториях и 14 мировых исходах.

    Коэффициенты матча Бёрнли — Манчестер Сити

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    «Бордовые» также забили больше всех (87 мячей) и меньше всех пропустили (35 голов). В межсезонья они провели четыре спарринга, выиграв только один из них, одолев португальскую «Бенфику» 2:0.

    Календарь и таблица АПЛ

    Летом «Бернли» потратил на трансферы почти 70 миллионов евро. И среди покупок стоит выделить подписание нападающего Зеки Амдуни, защитника Луиса Байера и вратаря Джеймса Траффорда.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» великолепно провел минувший сезон, выиграв требл. Коллектив в чемпионате Англии выиграл конкуренцию у «Арсенала» на финише турнира и положил в копилку еще и Кубок страны.

    На международной арене подопечные Хосепа Гвардиолы наконец-то завоевали трофей Лиги чемпионов, обыграв в финальном поединке с минимальным счетом 1:0 миланский «Интер».

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    • В межсезонье «Манчестер Сити» отыграл три товарняка, выиграв два из них при одном фиаско. Также они успели провести еще один официальный матч, проиграв в нем по пенальти в Суперкубке Англии «Арсеналу».

    За 90 млн евро был подписан защитник Йошко Гвардиол и почти за 30 млн хавбек Матео Ковачич. Покинули команду: Рияд Марез, Илкай Гюндоган и Бенжамен Менди.

    В этом году в рамках Кубка Англии «Ман Сити» разгромил «Бернли» со счетом 6:0, а в позапрошлом розыгрыше АПЛ «горожане» дважды одолели «бордовых» по 2:0. Вообще «Сити» одолел предстоящего противника в последних 11 очных противостояниях.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ман Сити» предлагают — 1.34.

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    На викторию «Бернли» дают — 10.20, ничья оценена — в 5.81.

    Прогнозируем, что «горожане» после осечки в Суперкубке Англии отыграются на столь удобном для них соперники, добыв уверенную викторию с разницей в несколько мячей.

    Также не исключаем, что «Сити» сможет выиграть оба тайма у «Бернли».

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    «Бернли» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 11.08.2023. Прогнозы на футбол. «Ман Сити» 12-й раз подряд обыграет «Бернли»
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