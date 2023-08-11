В пятницу, 11 августа, на старте сезона АПЛ-2023/24 «Бернли» на своем поле сыграет против «Манчестер Сити». Начало поединка намечено на 22:00 по мск. «Бернли» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бернли»

«Бернли» после годичного отсутствия смог вернуться в элиту английского футбола. В минувшем сезоне команда уверенно выиграла Чемпионшип и получила прямой билет в АПЛ.

Дружина Венсана Компани отлично прошла всю турнирную дистанцию, проиграв только три матча из 46 проведенных при 29 викториях и 14 мировых исходах.

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«Бордовые» также забили больше всех (87 мячей) и меньше всех пропустили (35 голов). В межсезонья они провели четыре спарринга, выиграв только один из них, одолев португальскую «Бенфику» 2:0.

Календарь и таблица АПЛ

Летом «Бернли» потратил на трансферы почти 70 миллионов евро. И среди покупок стоит выделить подписание нападающего Зеки Амдуни, защитника Луиса Байера и вратаря Джеймса Траффорда.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» великолепно провел минувший сезон, выиграв требл. Коллектив в чемпионате Англии выиграл конкуренцию у «Арсенала» на финише турнира и положил в копилку еще и Кубок страны.

На международной арене подопечные Хосепа Гвардиолы наконец-то завоевали трофей Лиги чемпионов, обыграв в финальном поединке с минимальным счетом 1:0 миланский «Интер».

В межсезонье «Манчестер Сити» отыграл три товарняка, выиграв два из них при одном фиаско. Также они успели провести еще один официальный матч, проиграв в нем по пенальти в Суперкубке Англии «Арсеналу».

За 90 млн евро был подписан защитник Йошко Гвардиол и почти за 30 млн хавбек Матео Ковачич. Покинули команду: Рияд Марез, Илкай Гюндоган и Бенжамен Менди.

В этом году в рамках Кубка Англии «Ман Сити» разгромил «Бернли» со счетом 6:0, а в позапрошлом розыгрыше АПЛ «горожане» дважды одолели «бордовых» по 2:0. Вообще «Сити» одолел предстоящего противника в последних 11 очных противостояниях.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ман Сити» предлагают — 1.34.

На викторию «Бернли» дают — 10.20, ничья оценена — в 5.81.

Прогнозируем, что «горожане» после осечки в Суперкубке Англии отыграются на столь удобном для них соперники, добыв уверенную викторию с разницей в несколько мячей.

Также не исключаем, что «Сити» сможет выиграть оба тайма у «Бернли».