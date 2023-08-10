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    Дзаньоло может перейти в клуб АПЛ

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    Атакующий полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

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    По информации журналиста Фабрицио Романо, итальянец входит в список основных трансферных целей «Астон Виллы».

    Источник утверждает, что клуб из Бирмингема уже работает над сделкой по подписанию 24-летнего футболиста.

    Спортивный директор «Астон Виллы» Мончи в свое время был одним из тех, благодаря кому Дзаньоло перешел из «Интера» в «Рому».

    Сообщалось, что «Галатасарай» ведет переговоры с «Зенитом» по трансферу Дзаньоло, но позже появилось опровержение этой информации.

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    • «Галатасарай» купил Дзаньоло у «Ромы» в феврале этого года за 15 миллионов евро.

    Transfermarkt оценивает стоимость Дзаньоло в 27 миллионов евро.

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