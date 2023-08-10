Дзаньоло может перейти в клуб АПЛ

Атакующий полузащитник «Галатасарая»может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации журналиста Фабрицио Романо, итальянец входит в список основных трансферных целей «Астон Виллы».

Источник утверждает, что клуб из Бирмингема уже работает над сделкой по подписанию 24-летнего футболиста.

Спортивный директор «Астон Виллы» Мончи в свое время был одним из тех, благодаря кому Дзаньоло перешел из «Интера» в «Рому».

Сообщалось, что «Галатасарай» ведет переговоры с «Зенитом» по трансферу Дзаньоло, но позже появилось опровержение этой информации.

«Галатасарай» купил Дзаньоло у «Ромы» в феврале этого года за 15 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает стоимость Дзаньоло в 27 миллионов евро.