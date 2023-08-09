Стал известен клуб РПЛ, который готов заплатить 35 млн евро за экс-игрока «Ромы»

намерен приобрести атакующего полузащитника «Галатасарая»

Ранее появилась информация о том, что один из российских клубов предлагает за 24-летнего итальянца 35 миллионов евро.

По данным турецкого журналиста Ягыза Сабунджуоглу, речь о «Зените», который продолжает искать замену бразильцу Малкому, перешедшему в саудовский «Аль-Хиляль».

Сообщалось, что Дзаньоло предлагают контракт на восемь миллионов евро в год.

Источник утверждает, что клубы уже ведут переговоры. При этом позиция экс-игрока «Ромы» по этому вопросу пока остается неясной.

«Галатасарай» купил Дзаньоло у «Ромы» в феврале этого года за 15 миллионов евро.