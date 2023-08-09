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    Стал известен клуб РПЛ, который готов заплатить 35 млн евро за экс-игрока «Ромы»

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    «Зенит» намерен приобрести атакующего полузащитника «Галатасарая» Николо Дзаньоло.

    Николо Дзаньоло
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    Николо Дзаньоло

    Ранее появилась информация о том, что один из российских клубов предлагает за 24-летнего итальянца 35 миллионов евро.

    По данным турецкого журналиста Ягыза Сабунджуоглу, речь о «Зените», который продолжает искать замену бразильцу Малкому, перешедшему в саудовский «Аль-Хиляль».

    Сообщалось, что Дзаньоло предлагают контракт на восемь миллионов евро в год.

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    • Источник утверждает, что клубы уже ведут переговоры. При этом позиция экс-игрока «Ромы» по этому вопросу пока остается неясной.

    «Галатасарай» купил Дзаньоло у «Ромы» в феврале этого года за 15 миллионов евро.

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