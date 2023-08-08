Ундер готов покинуть «Марсель» ради перехода в «Зенит»

Полузащитник «Марселя»готов рассмотреть возможность продолжения карьеры в. Об этом сообщил Утку Ченикли, исполнительный директор агентства Futureball, представляющего интересы турецкого футболиста.

В питерском клубе вингера сборной Турции рассматривают в качестве замены Малкому, который ранее перешел в «Аль-Хиляль».

«Да, один из клубов, до сих пор проявляющих интерес к Ундеру — "Зенит". Пока мы ничего не решили. В течение недели все станет известно.

Переход в Россию для Дженгиза не будет проблемой. Мы не смотрим на политическую ситуацию, а думаем исключительно о том, как сделать лучше для игрока.

Нам нужно переговорить с несколькими командами. Сделал ли "Зенит" официальное предложение? Честно, нам об этом пока неизвестно», — приводит слова Ченикли «Спорт-Экспресс».

В прошлом году «Марсель» выкупил Ундера у «Ромы» за 8,4 миллиона евро.

Transfermarkt оценивает стоимость Дженгиза в 20 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел в чемпионате Франции 37 матчей, забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.