Ундер готов покинуть «Марсель» ради перехода в «Зенит»

В питерском клубе вингера сборной Турции рассматривают в качестве замены Малкому, который ранее перешел в «Аль-Хиляль».
«Да, один из клубов, до сих пор проявляющих интерес к Ундеру — "Зенит". Пока мы ничего не решили. В течение недели все станет известно.
Переход в Россию для Дженгиза не будет проблемой. Мы не смотрим на политическую ситуацию, а думаем исключительно о том, как сделать лучше для игрока.
Нам нужно переговорить с несколькими командами. Сделал ли "Зенит" официальное предложение? Честно, нам об этом пока неизвестно», — приводит слова Ченикли «Спорт-Экспресс».
В прошлом году «Марсель» выкупил Ундера у «Ромы» за 8,4 миллиона евро.
Transfermarkt оценивает стоимость Дженгиза в 20 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел в чемпионате Франции 37 матчей, забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.