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    Мохамед СалахТрансферный дайджест. 1 — 7 августа
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    Ундер готов покинуть «Марсель» ради перехода в «Зенит»

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    Полузащитник «Марселя» Дженгиз Ундер готов рассмотреть возможность продолжения карьеры в «Зените». Об этом сообщил Утку Ченикли, исполнительный директор агентства Futureball, представляющего интересы турецкого футболиста.

    Дженгиз Ундер
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    Дженгиз Ундер

    В питерском клубе вингера сборной Турции рассматривают в качестве замены Малкому, который ранее перешел в «Аль-Хиляль».

    «Да, один из клубов, до сих пор проявляющих интерес к Ундеру — "Зенит". Пока мы ничего не решили. В течение недели все станет известно.

    Переход в Россию для Дженгиза не будет проблемой. Мы не смотрим на политическую ситуацию, а думаем исключительно о том, как сделать лучше для игрока.

    Нам нужно переговорить с несколькими командами. Сделал ли "Зенит" официальное предложение? Честно, нам об этом пока неизвестно», — приводит слова Ченикли «Спорт-Экспресс».

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    • В прошлом году «Марсель» выкупил Ундера у «Ромы» за 8,4 миллиона евро.

    Transfermarkt оценивает стоимость Дженгиза в 20 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел в чемпионате Франции 37 матчей, забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.

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