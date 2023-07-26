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    «Фенербахче» может купить игрока, которым интересуется «Зенит»

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    Полузащитник «Марселя» Дженгиз Ундер может вернуться в чемпионат Турции.

    Дженгиз Ундер
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    Дженгиз Ундер

    По информации известного журналиста Фабрицио Романо, 26-летнего футболиста хочет пробрести «Фенербахче».

    Клубы уже общаются по поводу возможной сделки, но источник отмечает, что «Марсель» продаст Дженгиза только в том случае, если получит серьезное предложение.

    Ранее появилась информация, что Ундер входит в список трансферных целей «Зенита». В питерском клубе вингера сборной Турции рассматривают в качестве замены Малкому, который продолжит карьеру в «Аль-Хиляле».

    В прошлом году «Марсель» выкупил Ундера у «Ромы» за 8,4 миллиона евро.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Дженгиза в 20 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел в чемпионате Франции 37 матчей, забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.

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