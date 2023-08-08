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    Глушаков: «Спартак» сейчас играет хорошо, но бывает всякое. Не надо сходить с ума

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    Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался об удачном старте московской команды в новом сезоне РПЛ.

    Денис Глушаков
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    Денис Глушаков

    «Спартак сейчас играет хорошо, но бывает всякое. В прошлом сезоне они тоже хорошо выглядели в первой части чемпионата, во второй — непонятно, что произошло. Они взяли хороших атакующих футболистов, которые создают моменты. Раньше один Промес создавал, сейчас еще двое добавились. Будет креатив, можно варьировать состав.

    Бонгонда? Время покажет, как он будет играть, сейчас он приехал в очень хорошей форме. Он находится в нужном месте в нужное время. Дальше видно будет.

    Не надо сходить с ума, это только начало чемпионата. Все будет меняться», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

    Московский клуб в стартовых трех турах РПЛ обыграл «Оренбург» (3:2), «Балтику» (2:1) и «Рубин» (4:1). «Спартак» с 9 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая «Краснодар» по дополнительным показателям.

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