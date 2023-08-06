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    Личка рассказал о состоянии Захаряна

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    Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о здоровье полузащитника Арсена Захаряна, который получил травму в матче 3-го тура чемпионата России с «Зенитом» (3:2).

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Захарян? Когда он упал на землю, он сказал мне, что почувствовал напряжение. Но играл ещё тридцать минут. Посчитали, что лучше его заменить. Посмотрим, как пойдёт сейчас. Уверен, что ничего серьёзного.

    Интерес "Зенита" к Тюкавину? Разговоры всегда будут. Я как тренер не реагирую на слухи. Когда будет официальный оффер — это другая вещь. Вчера я говорил с Тюкой. Сказал, что надо забить завтра. Он сказал: Давайте забью три. Я сказал: Нет, хватит два, а то Аршавин тебя купит в 'Зенит'.

    В России нет команд уровня 'Зенита'. По-моему в прошлом сезоне здесь победили только 'Ахмат' и 'Динамо' в Кубке. А мы забили три гола. В первом тайме получалось чуть больше, во втором меньше. Но мы старались до самого конца. Это было счастье», — цитирует Личку «Чемпионат».

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