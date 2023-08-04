Сперцян: Это был очень сложный матч для всех нас

Полузащитникпосле победы надв 3‑м туре РПЛ заявил, что его команде было тяжело вскрывать оборону соперника.

«Мы ожидали, что будет сложный матч и всю неделю готовились к этой игре. Тяжело, когда вся команда обороняется, вскрывать ее. Где‑то у нас не получалось довести мяч до штрафной и реализовать моменты. Но хорошо, что заработали пенальти и забили.

Спасибо, что меня признали лучшим игроком, но награду заслужила вся команда и болельщики. Это был очень сложный матч для всех нас», — цитирует Сперцяна «Матч ТВ».

«Краснодар» одержал третью победу подряд в РПЛ и с 9 очками остается лидером турнирной таблицы. «Пари НН» занимает 13-ю строчку.