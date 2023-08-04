«Краснодар» — «Пари НН»: счет матча 1:0, обзор гола

Судьба противостояния решилась на 29-й минуте противостояния, когда единственным голом в матче отметился Эдуард Сперцян с пенальти.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар — Пари НН 1:0
Гол: 1:0 Эдуард Сперцян (пенальти) (29') Краснодар: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Хуниор Алонсо, Кайо, Сергей Петров, Олакунле Олусегун, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Никита Кривцов, Жоау Батчи, Джон Кордоба Пари НН: Артур Нигматуллин, Дмитрий Живоглядов, Дмитрий Тихий, Кирилл Гоцук, Виктор Александров, Дмитрий Стоцкий, Николай Калинский, Мамаду Майга, Ярослав Михайлов, Эдгар Севикян, Александр Трошечкин Предупреждение: Александр Черников (90')
«Краснодар» одержал третью победу подряд в РПЛ и с 9 очками остается лидером турнирной таблицы. «Пари НН» занимает 13-ю строчку.