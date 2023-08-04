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    Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Пари НН»

    «Краснодар» — «Пари НН»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 3-го тура РПЛ «Краснодар» на своем поле обыграл «Пари НН» со счетом 1:0.

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    Судьба противостояния решилась на 29-й минуте противостояния, когда единственным голом в матче отметился Эдуард Сперцян с пенальти.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Краснодар — Пари НН 1:0
    Гол: 1:0 Эдуард Сперцян (пенальти) (29') Краснодар: Матвей Сафонов, Сергей Волков, Хуниор Алонсо, Кайо, Сергей Петров, Олакунле Олусегун, Александр Черников, Эдуард Сперцян, Никита Кривцов, Жоау Батчи, Джон Кордоба Пари НН: Артур Нигматуллин, Дмитрий Живоглядов, Дмитрий Тихий, Кирилл Гоцук, Виктор Александров, Дмитрий Стоцкий, Николай Калинский, Мамаду Майга, Ярослав Михайлов, Эдгар Севикян, Александр Трошечкин Предупреждение: Александр Черников (90')

    «Краснодар» одержал третью победу подряд в РПЛ и с 9 очками остается лидером турнирной таблицы. «Пари НН» занимает 13-ю строчку.

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