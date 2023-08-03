Завтра в 20:00 по московскому времени «Краснодар» в рамках 3-го тура Мир РПЛ сыграет дома против «Пари НН». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Краснодар»

«Быки» возглавляют турнирную таблицу чемпионата России. После 2-х туров на счету «Краснодара» 6 очков. Коллектив Владимира Ивича опережает «Спартак», который также выиграл два стартовых матча, по лучшей разнице мячей.

В первом туре «Краснодар» испортил дебют главному тренеру «Динамо» Марцелу Личке, обыграв «бело-голубых» в Москве со счетом 3:1. Матч второго тура против «Сочи» также закончился победой «быков», но на этот раз южане не пропустили — 2:0.

В прошлый четверг «Краснодар» также стартовал в Кубке России. Первый тур группового этапа Пути РПЛ закончился для команды поражением от «Спартака» со счетом 1:2.

«Пари НН»

После двух стартовых матчей у «Пари НН» нет забитых мячей, но есть одно набранное очко. Во втором туре нижегородцы сыграли в нулевую ничью на выезде с «Уралом».

Начинал же чемпионат «Пари НН» против действующих чемпионов страны — «Зенита». Коллектив Сергея Юрана держался вполне достойно, но после удаления на старте второго тайма пропустил два мяча и не смог заработать очков (0:2).

В первом туре Кубка России «Пари НН» сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1). Обе команды заработали по одному баллу, а дополнительное очко нижегородцами принесла победа в серии послематчевых пенальти.

Личные встречи

В прошлом первенстве «Краснодар» выиграл оба матча у своего соперника — 2:0 на выезде и 3:1 дома. Так же команды сыграли между собой две игры в рамках группового этапа Кубка России, обменявшись домашними победами — 2:0 в Краснодаре и 1:0 в Нижнем Новгороде.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Краснодар» — «Пари НН» с коэффициентом 2.02.