«Краснодар»
Краснодарский коллектив удачно стартовал в новом сезоне российской Премьер-лиги. Сначала команда из одноименного города на выезде уверенно переиграла московское «Динамо» (3:1), а затем разобралась с «Сочи» (2:0).
Таким образом, «быки» возглавили турнирную таблицу, набрав шесть очков из шест возможных. Столько же набранных пунктов только у московского «Спартака».
Коэффициенты матча Краснодар — Пари НН
В Кубке России «Краснодар» выступил не столь удачно и проиграл столичному «Спартаку» в родных стенах в первом матче группового этапа.
Летом подопечные Владимира Ивича также провели три спарринга, и ни в одном не проиграли. Команда расписала мировую с «Черноморцем» (2:2) и «Сочи» (2:2), а также одержала победу над «Кубанью» (3:0).
«Пари НН»
Команда из Нижнего Новгорода начала новый чемпионат с домашнего поражения от «Зенита» (0:2). После этого нижегородцы также сыграли вничью с «Уралом» из Екатеринбурга (0:0).
Таким образом, в активе нижегородского коллектива сейчас только одно очко и тринадцатая позиция в турнирной таблице. Это только начало, вся борьба впереди.
в Кубке страны «Пари НН» стартовал с победы в серии пенальти. Нижегородская команда оказалась сильнее московского «Динамо». Также в одной группе с подопечными Сергея Юрана находятся «Спартак» и «Краснодар». Сложная группа.
«Пари НН» при подготовке к новому сезону успел провести четыре контрольных поединка. Сначала нижегородцы обыграли ивановский «Текстильщик» (2:0), затем с таким же результатом переиграли раменский «Сатурн», а после этого дважды уступили столичному «Динамо» (0:1 3:4).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом «Краснодар», коэффициент на победу которого равен 1,65.
Успех «Пари НН» оценивается в 5,50, ничья — в 3,80.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют.
Также сделаем ставку на то, что «Краснодар» добудет уверенную победу.