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    Сможет ли «Краснодар» переиграть «Пари НН»?

    «Краснодар» — «Пари НН». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, чемпионат России, 4 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар» — «Пари НН»
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    Эдуард Сперцян
    «Краснодар» сыграет на своем поле с «Пари НН» в рамках 3-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 4 августа, начало — в 20:00 мск. «Краснодар» — «Пари НН»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 04 Августа 2023 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 20:00 Пари НН Пари НН
  • Нижний Новгород
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    «Краснодар»

    Краснодарский коллектив удачно стартовал в новом сезоне российской Премьер-лиги. Сначала команда из одноименного города на выезде уверенно переиграла московское «Динамо» (3:1), а затем разобралась с «Сочи» (2:0).

    Таким образом, «быки» возглавили турнирную таблицу, набрав шесть очков из шест возможных. Столько же набранных пунктов только у московского «Спартака».

    Коэффициенты матча Краснодар — Пари НН

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  • 1.653.805.50Бонус$9500
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    В Кубке России «Краснодар» выступил не столь удачно и проиграл столичному «Спартаку» в родных стенах в первом матче группового этапа.

    Все прогнозы на РПЛ

    Летом подопечные Владимира Ивича также провели три спарринга, и ни в одном не проиграли. Команда расписала мировую с «Черноморцем» (2:2) и «Сочи» (2:2), а также одержала победу над «Кубанью» (3:0).

    «Пари НН»

    Команда из Нижнего Новгорода начала новый чемпионат с домашнего поражения от «Зенита» (0:2). После этого нижегородцы также сыграли вничью с «Уралом» из Екатеринбурга (0:0).

    Таким образом, в активе нижегородского коллектива сейчас только одно очко и тринадцатая позиция в турнирной таблице. Это только начало, вся борьба впереди.

    в Кубке страны «Пари НН» стартовал с победы в серии пенальти. Нижегородская команда оказалась сильнее московского «Динамо». Также в одной группе с подопечными Сергея Юрана находятся «Спартак» и «Краснодар». Сложная группа.

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  • 01/08/2023

    • «Пари НН» при подготовке к новому сезону успел провести четыре контрольных поединка. Сначала нижегородцы обыграли ивановский «Текстильщик» (2:0), затем с таким же результатом переиграли раменский «Сатурн», а после этого дважды уступили столичному «Динамо» (0:1 3:4).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Краснодар», коэффициент на победу которого равен 1,65.

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    Успех «Пари НН» оценивается в 5,50, ничья — в 3,80.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют.

    Также сделаем ставку на то, что «Краснодар» добудет уверенную победу.

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    «Краснодар» — «Пари НН»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 04.08.2023. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Краснодар» переиграть «Пари НН»?
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