«Краснодар» сыграет на своем поле с «Пари НН» в рамках 3-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 4 августа, начало — в 20:00 мск. «Краснодар» — «Пари НН»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар»

Краснодарский коллектив удачно стартовал в новом сезоне российской Премьер-лиги. Сначала команда из одноименного города на выезде уверенно переиграла московское «Динамо» (3:1), а затем разобралась с «Сочи» (2:0).

Таким образом, «быки» возглавили турнирную таблицу, набрав шесть очков из шест возможных. Столько же набранных пунктов только у московского «Спартака».

Коэффициенты матча Краснодар — Пари НН 1X2Новым игрокам 1.653.805.50Бонус$9500

В Кубке России «Краснодар» выступил не столь удачно и проиграл столичному «Спартаку» в родных стенах в первом матче группового этапа.

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Летом подопечные Владимира Ивича также провели три спарринга, и ни в одном не проиграли. Команда расписала мировую с «Черноморцем» (2:2) и «Сочи» (2:2), а также одержала победу над «Кубанью» (3:0).

«Пари НН»

Команда из Нижнего Новгорода начала новый чемпионат с домашнего поражения от «Зенита» (0:2). После этого нижегородцы также сыграли вничью с «Уралом» из Екатеринбурга (0:0).

Таким образом, в активе нижегородского коллектива сейчас только одно очко и тринадцатая позиция в турнирной таблице. Это только начало, вся борьба впереди.

в Кубке страны «Пари НН» стартовал с победы в серии пенальти. Нижегородская команда оказалась сильнее московского «Динамо». Также в одной группе с подопечными Сергея Юрана находятся «Спартак» и «Краснодар». Сложная группа.

«Пари НН» при подготовке к новому сезону успел провести четыре контрольных поединка. Сначала нижегородцы обыграли ивановский «Текстильщик» (2:0), затем с таким же результатом переиграли раменский «Сатурн», а после этого дважды уступили столичному «Динамо» (0:1 3:4).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Краснодар», коэффициент на победу которого равен 1,65.

Успех «Пари НН» оценивается в 5,50, ничья — в 3,80.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют.

Также сделаем ставку на то, что «Краснодар» добудет уверенную победу.