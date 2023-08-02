СМИ: Азмун может вернуться в «Зенит»

«Зенит» обратился к леверкузенскому «Байеру» с предложением об обратном трансфере иранского нападающего, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Подробности возможного возвращения 28‑летнего форварда в петербургский клуб не сообщаются. При этом отмечается, что в иранском форварде заинтересованы и другие клубы.

По информации немецкого издания Kicker, «Байер» хочет получить за Азмуна около 10 миллионов евро.

В январе 2022 года иранский нападающий перешел из «Зенита» в «Байер». Он играл за питерский клуб с 2019 года.

В прошлом сезоне Азмун сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.