СМИ: Азмун может вернуться в «Зенит»

Сердар Азмун Фото: globallookpress.com
Подробности возможного возвращения 28‑летнего форварда в петербургский клуб не сообщаются. При этом отмечается, что в иранском форварде заинтересованы и другие клубы.
По информации немецкого издания Kicker, «Байер» хочет получить за Азмуна около 10 миллионов евро.
В январе 2022 года иранский нападающий перешел из «Зенита» в «Байер». Он играл за питерский клуб с 2019 года.
В прошлом сезоне Азмун сыграл в 33 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.