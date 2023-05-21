Рахимов: «Рубин» одержал заслуженную победу над «Балтикой»

Главный тренер «Рубина»прокомментировал победу над «Балтикой» (1:0) в 32-м туре Первой лиги.

«Стоит отдать должное команде, они имели очень хорошую концентрацию во всех эпизодах. Мы понимали, что будет много длинных передач и стандартов. Они сыграли достаточно внимательно, и если брать в совокупности, то у нас было много хороших моментов.

Мне понравилось, что даже не забивая в каких‑то моментах, команда на них реагировала очень позитивно, продолжала играть и искала шансы у чужих ворот. Мы забили один мяч, но его хватило для победы, которая является заслуженной.

Мы настраивались на победу. Я уже говорил, что мы приехали не для того, чтобы праздновать с "Балтикой" выход в РПЛ. У нас есть свои цели и мы должны к ним стремиться», — приводит слова Рахимова «Матч ТВ».

Напомним, «Рубин» благодаря победе над «Балтикой» обеспечил себе выход в РПЛ.