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    «Рубин» обыграл «Балтику» и вышел в РПЛ

    «Балтика» — «Рубин»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 32-го тура Первой лиги России «Рубин» на выезде обыграл «Балтику» со счетом 1:0.

    «Рубин»
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    «Рубин»

    Единственный гол забил полузащитник Марат Апшацев на 45-й минуте.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Балтика — Рубин 0:1
    Гол: 0:1 Марат Апшацев (45+2') Балтика: Евгений Латышонок, Гедеон Гузина, Ян Казаев, Данил Клёнкин, Владислав Лазарев, Кирилл Маляров, Тамерлан Мусаев, Александр Осипов, Александр Пуцко, Никола Радмановац, Эдуард Валиахметов Рубин: Юрий Дюпин, Марат Апшацев, Алан Дзагоев, Джоэль Фамейе, Алексей Грицаенко, Дмитрий Кабутов, Александр Мартынович, Илья Самошников, Егор Тесленко, Мераби Уридия, Александр Зотов Предупреждения: Егор Тесленко (15'), Аслан Дудиев (55'), Алексей Грицаенко (77'), Марат Апшацев (87')

    «Рубин» возглавил турнирную таблицу Первой лиги, набрав 65 очков, и обеспечил себе выход в РПЛ. «Балтика» находится на втором месте с 64 баллами. Она уже раньше обеспечила выход в российскую Премьер-лигу.

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