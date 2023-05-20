«Балтика» — «Рубин»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 32-го тура Первой лиги Россиина выезде обыгралсо счетом 1:0.

Единственный гол забил полузащитник Марат Апшацев на 45-й минуте.

Футбол. Россия. ФНЛ Балтика — Рубин 0:1 Гол: 0:1 Марат Апшацев (45+2') Балтика: Евгений Латышонок, Гедеон Гузина, Ян Казаев, Данил Клёнкин, Владислав Лазарев, Кирилл Маляров, Тамерлан Мусаев, Александр Осипов, Александр Пуцко, Никола Радмановац, Эдуард Валиахметов Рубин: Юрий Дюпин, Марат Апшацев, Алан Дзагоев, Джоэль Фамейе, Алексей Грицаенко, Дмитрий Кабутов, Александр Мартынович, Илья Самошников, Егор Тесленко, Мераби Уридия, Александр Зотов Предупреждения: Егор Тесленко (15'), Аслан Дудиев (55'), Алексей Грицаенко (77'), Марат Апшацев (87')

«Рубин» возглавил турнирную таблицу Первой лиги, набрав 65 очков, и обеспечил себе выход в РПЛ. «Балтика» находится на втором месте с 64 баллами. Она уже раньше обеспечила выход в российскую Премьер-лигу.