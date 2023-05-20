Гранат о победе «Динамо»: Результат матча был очевиден, «Торпедо» — слабый соперник

Экс-защитниквысказался об игре команды в матче 28-го тура РПЛ с(3:0).

«Результат матча был очевиден. У игроков "Динамо" мог быть эмоциональный всплеск.

Возможно, при новом тренере поменялся процесс подготовки к матчу, хотя и в этом не уверен. Не думаю, что команда может кардинально преобразиться.

Просто "Торпедо" — слабый соперник. Команда уже вылетела и не была готова к РПЛ. "Динамо" вряд ли сейчас можно что-то поменять, нужно работать на сборах», — сказал Гранат Чемпионату.

Напомним, что руководство «Динамо» отправило в отставку специалиста Славиша Йокановича после поражения от «Ахмата» (0:3). Матч с «Торпедо» для «бело-голубых» стал первым после отставки главного тренера.