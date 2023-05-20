«Динамо» разгромило «Торпедо» в матче РПЛ

Константин Тюкавин Фото: globallookpress.com
Авторами голов стали Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев и Арсен Захарян.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Торпедо — Динамо 0:3
Голы: 0:1 Константин Тюкавин (2'), 0:2 Ярослав Гладышев (45'), 0:3 Арсен Захарян (53') Торпедо: Егор Бабурин, Евгений Шляков, Иван Енин, Егор Прошкин, Йорди Рейна, Марио Чурич, Александр Орехов, Боян Роганович, Давид Караев, Илья Стефанович, Максим Турищев Динамо: Игорь Лещук, Сергей Паршивлюк, Николас Маричал, Александр Кутицкий, Дмитрий Скопинцев, Арсен Захарян, Матиас Норманн, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев, Фёдор Смолов, Константин Тюкавин Предупреждения: (3'), Евгений Шляков (10'), Арсен Захарян (38'), Давид Караев (67')
Победа позволила «Динамо» набрать 45 очков и подняться на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. У «Торпедо» 13 пунктов и последняя строчка.