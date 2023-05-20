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    «Динамо» разгромило «Торпедо» в матче РПЛ

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    В матче 28-го тура российской Премьер-лиги московское «Динамо» на выезде крупно переиграло столичное «Торпедо» со счетом 3:0.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    Авторами голов стали Константин Тюкавин, Ярослав Гладышев и Арсен Захарян.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Торпедо — Динамо 0:3
    Голы: 0:1 Константин Тюкавин (2'), 0:2 Ярослав Гладышев (45'), 0:3 Арсен Захарян (53') Торпедо: Егор Бабурин, Евгений Шляков, Иван Енин, Егор Прошкин, Йорди Рейна, Марио Чурич, Александр Орехов, Боян Роганович, Давид Караев, Илья Стефанович, Максим Турищев Динамо: Игорь Лещук, Сергей Паршивлюк, Николас Маричал, Александр Кутицкий, Дмитрий Скопинцев, Арсен Захарян, Матиас Норманн, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев, Фёдор Смолов, Константин Тюкавин Предупреждения: (3'), Евгений Шляков (10'), Арсен Захарян (38'), Давид Караев (67')

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    Победа позволила «Динамо» набрать 45 очков и подняться на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. У «Торпедо» 13 пунктов и последняя строчка.

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