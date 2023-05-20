Аршавин: Четвертое место станет провалом для «Спартака»

Андрей Аршавин Фото: globallookpress.com
«ЦСКА здоров выглядит. Сейчас у них интересное разнообразное нападение. Чалов заматерел, уверенность такую показывает.
Будет ли для "Спартака" провалом, если команда займет четвертое место? В целом, думаю, да. Для "Спартака" много всего сложилось по весне не за них.
Понятно, что дерби отдельная история. Но думаю, у ЦСКА больше шансов. Не думаю, что Абаскалю (главный тренер "Спартака") будет что-то угрожать при четвертом месте Спартака», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Спартак» — ЦСКА
Матч 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА пройдет 21 мая, начало — в 16:30 мск.