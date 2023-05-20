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    Аршавин: Четвертое место станет провалом для «Спартака»

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    Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о предстоящем матче между «Спартаком» и ЦСКА.

    Андрей Аршавин
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    Андрей Аршавин

    «ЦСКА здоров выглядит. Сейчас у них интересное разнообразное нападение. Чалов заматерел, уверенность такую показывает.

    Будет ли для "Спартака" провалом, если команда займет четвертое место? В целом, думаю, да. Для "Спартака" много всего сложилось по весне не за них.

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    • Понятно, что дерби отдельная история. Но думаю, у ЦСКА больше шансов. Не думаю, что Абаскалю (главный тренер "Спартака") будет что-то угрожать при четвертом месте Спартака», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Спартак» — ЦСКА

    Матч 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА пройдет 21 мая, начало — в 16:30 мск.

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