Аршавин: Четвертое место станет провалом для «Спартака»

Бывший футболист сборной Россииподелился мнением о предстоящем матче между «Спартаком» и ЦСКА.

«ЦСКА здоров выглядит. Сейчас у них интересное разнообразное нападение. Чалов заматерел, уверенность такую показывает.

Будет ли для "Спартака" провалом, если команда займет четвертое место? В целом, думаю, да. Для "Спартака" много всего сложилось по весне не за них.

Понятно, что дерби отдельная история. Но думаю, у ЦСКА больше шансов. Не думаю, что Абаскалю (главный тренер "Спартака") будет что-то угрожать при четвертом месте Спартака», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Спартак» — ЦСКА

Матч 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА пройдет 21 мая, начало — в 16:30 мск.