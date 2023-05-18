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    ЭСК РФС признала, что Кукуляк ошибочно удалил игрока «Спартака» в матче с «Химками»

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    Арбитр Евгений Кукуляк допустил серьезную ошибку в матче 27-го тура РПЛ между «Химками» и «Спартаком».

    Даниил Денисов
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    Даниил Денисов

    Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала, что Кукуляк ошибочно удалил полузащитника «Спартака» Даниила Денисова.

    «Решение ЭСК мотивировано тем, что члены комиссии не усмотрели критериев безрассудного нарушения правил со стороны данного игрока против игрока команды "Химки" Жаниу Бикела в единоборстве с ним за мяч, а судья среагировал на реакцию игрока команды "Химки", симулировавшего получение серьезной травмы в данном единоборстве. В связи с этим, комиссия единогласно считает, что судье следовало ограничиться назначением штрафного удара за фол по неосторожности в данном игровом эпизоде без вынесения дисциплинарной санкции», — говорится в сообщении на официальном сайте РФС.

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    • ЭСК РФС считает, что Кукуляк правильно не удалил с поля игрока «Химок» Аяза Гулиева на 51‑й минуте матча; правильно не назначил 11‑метровый удар в ворота «Химок» на 53‑й и 66‑й минутах матча; правильно не удалил с поля игрока «Химок» Стефана Мелентиевича на 90+5‑й минуте матча.

    Напомним, матч «Химки» — «Спартак» завершился вничью 1:1.

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