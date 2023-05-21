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    Смогут ли «Спартак» и ЦСКА определить сильнейшего?

    «Спартак» — ЦСКА. Ставка (к. 3.55) и прогноз на футбол, чемпионат России, 21 мая 2023 года

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    «Спартак» — ЦСКА
    21 мая в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги московский «Спартак» на своем поле сыграет против столичного ЦСКА. Начало — в 16:30 по мск. «Спартак» — ЦСКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 21 Мая 2023 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 16:30 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Спартак»

    «Красно-белые» продолжают бороться за тройку сильнейших в текущем сезоне. В настоящий момент команда из Москвы занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе столичной команды 50 баллов.

    Команда из столицы России имеет одинаковое количество набранных пунктов с третьим «Ростовом» из Ростова-на-Дону, но на четыре балла отстает от второго московского ЦСКА. Этот матч будет очень важен для «народной команды», поскольку поражение в нем лишит команду шансов на второе место.

    Коэффициенты матча Спартак — ЦСКА

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  • 2.503.552.70Бонус$9500
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    Из Кубка России подопечные Гильермо Абаскаля сенсационно вылетели от перволигового «Акрона» из Тольятти, а в чемпионате страны за 27 игр смогли 58 раз поразить ворота соперников и 36 раз пропустили в свои.

    Все прогнозы на РПЛ

    «Спартак» не может одержать победу уже на протяжении трех игр. Москвичи сыграли вничью с подмосковными «Химками» (1:1) и с «Ростовом», а также проиграли досрочным чемпионам — «Зениту» из Санкт-Петербурга (2:3). Лишь до этого спартаковцы смогли одолеть «Краснодар» (4:3).

    ЦСКА

    «Армейцы» являются главными претендентами на то, чтобы занять второе место в российской Премьер-лиге. В настоящий момент «красно-синие» идут вторыми в турнирной таблице. В активе московской команды на данный момент 54 очка.

    Столичный коллектив на четыре пункта опережает «Спартак» и «Ростов». Таким образом, победа в этой игре практически гарантирует команде из Москвы серебряные медали чемпионата России.

    Также подопечные Владимира Федотова продолжают борьбу за Кубок России. Они переиграл «Урал» из Екатеринбурга (2:1) в финале турнира и теперь вышли в Суперфинал, где сыграют с «Краснодаром». Если будет второе место и Кубок, то в клубе должны быть довольны.

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    • ЦСКА в последнее время набрал отличную форму. У команды трехматчевая победная серия в РПЛ. Повержены были московское «Торпедо» (3:0), «Оренбург» (2:1) и грозненский «Ахмат» (3:1). До этого была ничья со столичным «Локомотивом» (1:1).

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры считают небольшим фаворитом хозяев поля. На победу «Спартак» предлагают поставить за 2.50.

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    На викторию ЦСКА дают 2.70, ничья оценена в 3.55.

    Поставим на то, что игра примерно равных команд завершится вничью.

    Также сделаем ставку на то, что соперники обменяются забитыми мячами.

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    «Спартак» — ЦСКА: прогноз, ставка (3.55), статистика, коэффициенты матча 21.05.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Спартак» и ЦСКА определить сильнейшего?
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