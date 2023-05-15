Жест отчаяния. «Динамо» не простило Йокановичу провал в юбилейном сезоне

Руководство московского «Динамо» уволило главного тренера команды Славишу Йокановича. Поражение от «Ахмата» (0:3) в 27 туре РПЛ стало поводом для кадрового решения, но точно не причиной.

Сезон 2019/20 московскоепод руководствомначало ни шатко ни валко. Турнирная ситуация в РПЛ была неплохой, но футбол команды совсем не радовал — бело-голубые «сушили» игру в обе стороны, несмотря на неплохой подбор игроков.

А после того, как «Динамо» в сентябре сначала проиграло в квалификации Лиги Европы тбилисскому «Локомотиву», а потом в чемпионате уступило «Химкам», у которых в восьми турах не было ни одной победы, боссы московского клуба решили экстренно искать нового тренера.

Спортивный директор Желько Бувач остановил свой выбор на молодом немецком специалисте Сандро Шварце, который до этого семь лет проработал в структуре немецкого «Майнца», возглавляя сначала молодежную, потом дублирующую, а затем и главную команды. Задачи Шварц решал не самые амбициозные — сохранить прописку в Бундеслиге. Дважды решил, а на третий сезон команда посыпалась и тренера попросили.

За «Динамо» немецкий специалист взялся с большим энтузиазмом, причем начала с больного — перестройки игры команды на более интенсивный и агрессивный лад. Бело-голубые начали играть выше в обороне и быстро начали лидировать в чемпионате России по рывкам, дистанции на спринтах и прессингу.

Шварц перевел Себастьяна Шиманьского в середину поля, сделав поляка фундаментально важным игроком для бело-голубых. При немце в основном составе заиграли Арсен Захарян и Константин Тюкавин, в новых ролях в линии атаки раскрылся Вячеслав Грулев.

Весенний отрезок своего первого сезона в России Шварц провалил, «Динамо» финишировало седьмым, не попав в еврокубки. Тем не менее прогресс команды был очевиден — у бело-голубых начал появляться менталитет победителей, игроки были на одной волне с молодым, энергичным тренером, как принято говорить — «глаза горели».

Сандро Шварц globallookpress.com

Летом 2021 года динамовцы провели агрессивную трансферную кампанию и нацелились на трофей. На зимний перерыв бело-голубые уходили на втором месте, всего на два очка отставая от «Зенита», с которым сыграли вничью 1:1 в последнем туре перед каникулами. Через пару дней после матча с питерцами Сандро Шварц продлил контракт с «Динамо» до конца сезона-2023/24.

Но после 24 февраля 2022 года желание строить свою карьеру в России у немецкого специалиста пропало. Вскоре УЕФА разрешил иностранным тренерам и игрокам в одностороннем порядке расторгать контракты РПЛ. Шварц тем не менее, договорился с «Динамо», что доработает сезон до конца и расторгнет контракт.

Бело-голубые снова провалили весну. Легионерам было не до футбола, ушел основной центральный защитник Иван Ордец, тренерский штаб «Динамо» покинул ставший очень важным помощником Шварца в плане работы с линией атаки Андрей Воронин.

В итоге во второй части сезона 2021/22 динамовцы отстали от «Зенита» на 10 очков, пропустили «Сочи» в борьбе за серебро, и едва не отдали бронзу ЦСКА, а также уступили «Спартаку» в финале Кубка России. Тем не менее это был самый успешный за долго время сезон «Динамо».

В сменщики Шварцу был нанят сербский специалист Славиша Йокановича, в послужном списке которого были чемпионские титулы с «Партизаном», а также выведенные в АПЛ «Уотфорд» и «Фулхэм». Свой единственный сезон в АПЛ серб провалил — его уволили после 12 туров, а «Фулхэм» от вылета обратно в Чемпионшип не спасли ни Клаудио Раньери, ни Скотт Паркер.

В Англии Йоканович старался прививать своим командам атакующий футбол, делая упор на позиционное владение, интенсивный прессинг, быстрый возврат и не сильно используя длинные передачи — «Фулхэм» даже лидировал по владению и голам после комбинаций и стандартов. Перебравшись в «Динамо», серб декларировал, что продолжит курс Сандро Шварца.

Качество игры у «Динамо» было разным, но в целом команда действует агрессивно и храбро. Я разделяю этот стиль. Шварц постоянно говорил про интенсивность? Он знал команду лучше, чем я. Пока мы остановимся на слове «интенсивность». Нам потребуется время, чтобы описать команду. Возможно, вскоре добавим слово «агрессия». Йоканович на первой пресс-конференции в Москве

Однако сказать было проще чем сделать — пусть первое поражение в РПЛ динамовцы потерпели лишь в 8-м туре, игра команды не впечатляла. Оборона «Динамо» стала играть ниже и компактнее, команда стала куда пассивнее действовать без мяча, а по показателям прессинга и контрпрессинга была в числе последних. Зато бело-голубые свалились на ту самую игру дальними передачами, которую Йоканович искоренял в Англии.

К сентябрю ярко проявились первые признаки кризиса — бело-голубые проиграли пять из семи матчей в РПЛ и Кубке России, а болельщики яростно ругали «антифутбол Йокановича». Тем не менее руководство поддерживало Славишу, понимая, в какую ситуацию он попал.

Сербу досталась совсем иная команда, чем та, которой руководил Шварц — бело-голубые едва ли не больше всех (кроме «Краснодара») пострадали от отъезда легионеров.

Для начала, ему пришлось заново выстраивать оборону — Ордец и Фабиан Бальбуэна приостановили контракты, Гильермо Варела неожиданно сбежал, Роман Евгеньев ушел в «Крылья». В итоге из центральных защитников в «Динамо» остались Сазонов, Кутицкий и Паршивлюк.

В центре поля тоже возникли серьезные проблемы: ключевой для динамовцев Шиманьский не тренировался с командой и летом уехал в «Фейеноорд», Никола Моро после шестого тура перебрался в «Болонью», а мысли Арсена Захаряна были заняты потенциальным и так и не состоявшимся трансфером в «Челси».

Неудивительно, что сербу пришлось переходить на куда более прагматичный игровой стиль и ждать усиления, которое мало того что прибыло только к сентябрю, так еще и оказалось довольно спорного качества — центральный защитник Николас Маричаль, например, оказался настоящим трансферным провалом.

Крайний защитник Эли Даса и вингер Мими Нгамале «укрепляли» и так укомплектованные позиции, а незапланированно арендованный Матиас Норманн хоть и являлся проверенным бойцом, но долго мотался по Европе в поисках команды и оставался без игровой практики.

То, что «Динамо» не сумело оперативно отреагировать на вполне ожидаемый отъезд легионеров летом и найти приемлемую замену ушедшим игрокам основной обоймы — явный просчет руководства и конкретно спортивного директора Желько Бувача. Зимнее укрепление состава тоже не принесло особых плодов, хотя нельзя не отметить удачное выступление молодого защитника Милана Майстровича.

Но и с самого Йокановича снимать вину за неудачное выступление команды нельзя — ни за вялую и предсказуемую тактику, с фланговой игрой и постоянными навесами/прострелами в центр, которым научился противостоять даже «Акрон», выбивший москвичей из Кубка России.

Ни за то, что при комфортном преимуществе по ходу матчей «Динамо» регулярно теряло очки — бело-голубые упустили победы со счетом 2:0 над «Факелом», «Пари НН», «Оренбургом». А в некоторых матчах, как например в дерби первого круга со «Спартаком», удержать победу удалось только благодаря огромной порции удачи.

Индивидуальная работа с футболистами не принесла плоды, навалившаяся на команду в концовке прошлого сезона апатия так и не прошла. Шунин в воротах стал тащить куда меньше, Тюкавин перестал попадать в стартовый состав, Захарян выглядел блекло, Грулев перестал быть «джокером», а Смолов весной забивал только с пенальти (Фомин и с них перестал забивать).

Славиша Йоканович

Да и самому Йокановичу постепенно становилось все больше и больше плевать на игру «Динамо». Он ли не сумел донести свои идеи до игроков, или они не смогли и не захотели их понять — уже не очень важно.

Отставка серба назревала еще зимой и если бы она состоялась, возможно, столетний юбилей клуба можно было бы спасти. По крайней мере борьба в Кубке России могла бы сложиться иначе.

С тех пор все стало хуже, в последних четырех матча РПЛ «Динамо» потерпело три поражения, но увольнение Йокановича уже ничего не изменит в этом сезоне, это чистой воды жест бессильного отчаяния после крупного поражения от «Ахмата».

Календарь и таблица РПЛ

Йоканович просто попал в клуб не под ту задачу, к которым привык и не с тем набором футболистов, которого ожидал. А руководство «Динамо» просто не поняло, насколько все изменилось после февраля 2022 года и не скорректировало как задачи, так и свои ожидания от сезона.

Вроде никто не виноват, а в итоге все очень неприятно.