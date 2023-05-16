Коло-Муани хочет остаться в Бундеслиге в случае ухода из «Айнтрахта»

Нападающий «Айнтрахта»хочет остаться в чемпионате Германии в случае смены команды.

По информации SPORT1, французский футболист склоняется к переходу в «Баварию».

В трансфере Рандаля также заинтересован «Манчестер Юнайтед», но игрок хочет выступать в Бундеслиге.

Ранее сообщалось, что «Бавария» предлагает за Коло-Муани 60 миллионов евро и бонусы, в то время как «Айнтрахт» требует в два раза больше.

В текущем сезоне Коло-Муани провел в чемпионате Германии 30 матчей, забил 14 мячей и сделал 10 результативных передач.

Transfermarkt оценивает 24-летнего француза в 65 миллионов евро.

Напомним, сообщалось, что Килиан Мбаппе хочет, чтобы «Пари Сен-Жермен» купил Коло-Муани этим летом.