Мбаппе хочет, чтобы «ПСЖ» купил лидера «Айнтрахта»

Нападающий «Айнтрахта»может продолжить карьеру в

По информации известного журналиста Кристиана Фалька, в переходе Коло-Муани заинтересован лидер парижской команды Килиан Мбаппе.

Источник утверждает, что Мбаппе хочет убедить 24-летнего соотечественника принять предложение «ПСЖ».

В текущем сезоне Коло-Муани провел в чемпионате Германии 28 матчей, забил 13 мячей и сделал 10 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» готов продать Коло-Муани за 100 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает Коло-Муани в 65 миллионов евро.