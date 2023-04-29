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    Мбаппе хочет, чтобы «ПСЖ» купил лидера «Айнтрахта»

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    Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен».

    Рандаль Коло-Муани
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    Рандаль Коло-Муани

    По информации известного журналиста Кристиана Фалька, в переходе Коло-Муани заинтересован лидер парижской команды Килиан Мбаппе.

    Источник утверждает, что Мбаппе хочет убедить 24-летнего соотечественника принять предложение «ПСЖ».

    В текущем сезоне Коло-Муани провел в чемпионате Германии 28 матчей, забил 13 мячей и сделал 10 результативных передач.

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    • Ранее сообщалось, что «Айнтрахт» готов продать Коло-Муани за 100 миллионов евро.

    Transfermarkt оценивает Коло-Муани в 65 миллионов евро.

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