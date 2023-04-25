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    Креше о Муани: «Бавария» не единственный клуб, который хочет его приобрести

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    Спортивный директор «Айнтрахта» Маркус Креше высказался об интересе «Баварии» к форварду команды Рандалю Коло Муани.

    Рандаль Коло Муани
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    Рандаль Коло Муани

    «Пока не было никаких конкретных запросов ни от "Баварии", ни от других. Конечно, Рандаль привлек внимание своими выступлениями. Это нормально, что такой клуб, как "Бавария", также заинтересован в нем.

    Но "Бавария" не единственный клуб, который хочет его приобрести. С другой стороны, Коло Муани по-прежнему чувствует себя очень комфортно у нас, у него все еще есть моменты, над которыми он может очень хорошо поработать у нас», — приводит слова Креше Sky Sports.

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    • Напомним, что руководство «Айнтрахта» готово продать Коло Муани за 100 млн. евро плюс бонусы. В нынешнем сезоне футболист провел 40 матчей за немецкий клуб во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 14 голевых передач.

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