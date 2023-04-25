Креше о Муани: «Бавария» не единственный клуб, который хочет его приобрести

Рандаль Коло Муани Фото: globallookpress.com
«Пока не было никаких конкретных запросов ни от "Баварии", ни от других. Конечно, Рандаль привлек внимание своими выступлениями. Это нормально, что такой клуб, как "Бавария", также заинтересован в нем.
Но "Бавария" не единственный клуб, который хочет его приобрести. С другой стороны, Коло Муани по-прежнему чувствует себя очень комфортно у нас, у него все еще есть моменты, над которыми он может очень хорошо поработать у нас», — приводит слова Креше Sky Sports.
Напомним, что руководство «Айнтрахта» готово продать Коло Муани за 100 млн. евро плюс бонусы. В нынешнем сезоне футболист провел 40 матчей за немецкий клуб во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 14 голевых передач.