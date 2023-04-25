Креше о Муани: «Бавария» не единственный клуб, который хочет его приобрести

Спортивный директорвысказался об интересек форварду команды

«Пока не было никаких конкретных запросов ни от "Баварии", ни от других. Конечно, Рандаль привлек внимание своими выступлениями. Это нормально, что такой клуб, как "Бавария", также заинтересован в нем.

Но "Бавария" не единственный клуб, который хочет его приобрести. С другой стороны, Коло Муани по-прежнему чувствует себя очень комфортно у нас, у него все еще есть моменты, над которыми он может очень хорошо поработать у нас», — приводит слова Креше Sky Sports.

Напомним, что руководство «Айнтрахта» готово продать Коло Муани за 100 млн. евро плюс бонусы. В нынешнем сезоне футболист провел 40 матчей за немецкий клуб во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 14 голевых передач.