«Бавария» отказалась от покупки Осимхена

Виктор Осимхен Фото: globallookpress.com
В мюнхенском клубе считают нецелесообразным тратить на трансфер нигерийского футболиста 150 миллионов евро, которые требует владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.
«Когда речь идет о такой сумме, мы должны задать вопрос: а дает ли игрок гарантии за эти деньги?
Это определенно был бы большой риск», — приводит слова Кана Bild.
Осимхен в текущем сезоне провел в чемпионате Италии 28 матчей и забил 23 мяча.
Ранее Кан признался, что в прошлом году «Бавария» пыталась приобрести Эрлинга Холанна.