«Бавария» отказалась от покупки Осимхена

Председатель правления «Баварии»дал понять, что его клуб решил не покупать нападающего «Наполи»

В мюнхенском клубе считают нецелесообразным тратить на трансфер нигерийского футболиста 150 миллионов евро, которые требует владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.

«Когда речь идет о такой сумме, мы должны задать вопрос: а дает ли игрок гарантии за эти деньги?

Это определенно был бы большой риск», — приводит слова Кана Bild.

Осимхен в текущем сезоне провел в чемпионате Италии 28 матчей и забил 23 мяча.

Ранее Кан признался, что в прошлом году «Бавария» пыталась приобрести Эрлинга Холанна.