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    «Бавария» предлагает за Коло-Муани 60 млн евро и бонусы, «Айнтрахт» требует 120 млн

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    Нападающий «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани стал одной из главных трансферных целей «Баварии».

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    Мюнхенский клуб предлагает за французского футболиста 60 миллионов евро и бонусы.

    По информации Bild, «Айнтрахт» требует за Ранадаля вдвое больше — 120 миллионов евро.

    Ранее «Бавария» рассматривала возможность приобретения нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, но отказалась из-за высокой цены. Неаполитанский клуб оценивает нигерийца в 150 миллионов евро.

    В текущем сезоне Коло-Муани провел в чемпионате Германии 28 матчей, забил 13 мячей и сделал 10 результативных передач.

    Transfermarkt оценивает 24-летнего француза в 65 миллионов евро.

    Напомним, сообщалось, что Килиан Мбаппе хочет, чтобы «Пари Сен-Жермен» купил Коло-Муани этим летом.

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