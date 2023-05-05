«Бавария» предлагает за Коло-Муани 60 млн евро и бонусы, «Айнтрахт» требует 120 млн

Нападающий «Айнтрахта»стал одной из главных трансферных целей

Мюнхенский клуб предлагает за французского футболиста 60 миллионов евро и бонусы.

По информации Bild, «Айнтрахт» требует за Ранадаля вдвое больше — 120 миллионов евро.

Ранее «Бавария» рассматривала возможность приобретения нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, но отказалась из-за высокой цены. Неаполитанский клуб оценивает нигерийца в 150 миллионов евро.

В текущем сезоне Коло-Муани провел в чемпионате Германии 28 матчей, забил 13 мячей и сделал 10 результативных передач.

Transfermarkt оценивает 24-летнего француза в 65 миллионов евро.

Напомним, сообщалось, что Килиан Мбаппе хочет, чтобы «Пари Сен-Жермен» купил Коло-Муани этим летом.