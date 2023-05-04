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    Мане покинет «Баварию» этим летом

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    Садио Мане покинет «Баварию» после завершения сезона, сообщает известный журналист Кристиан Фальк.

    Садио Мане
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    Садио Мане

    Несмотря на действующий контракт, стороны решили не продолжать сотрудничество.

    Репутация Мане в мюнхенском клубе серьезно пострадала после конфликта с Лероем Сане.

    В матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» между игроками случилась словесная перепалка. Вскоре после игры Мане ударил Сане по лицу и разбил ему губу.

    После этого инцидента в «Баварии» решили избавиться от Мане.

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    • В текущем сезоне Мане провел в чемпионате Германии 22 матча, забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи.

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