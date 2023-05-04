Мане покинет «Баварию» этим летом

Садио Мане Фото: globallookpress.com
Несмотря на действующий контракт, стороны решили не продолжать сотрудничество.
Репутация Мане в мюнхенском клубе серьезно пострадала после конфликта с Лероем Сане.
В матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» между игроками случилась словесная перепалка. Вскоре после игры Мане ударил Сане по лицу и разбил ему губу.
После этого инцидента в «Баварии» решили избавиться от Мане.
В текущем сезоне Мане провел в чемпионате Германии 22 матча, забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи.