Мане покинет «Баварию» этим летом

покинетпосле завершения сезона, сообщает известный журналист Кристиан Фальк.

Несмотря на действующий контракт, стороны решили не продолжать сотрудничество.

Репутация Мане в мюнхенском клубе серьезно пострадала после конфликта с Лероем Сане.

В матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» между игроками случилась словесная перепалка. Вскоре после игры Мане ударил Сане по лицу и разбил ему губу.

После этого инцидента в «Баварии» решили избавиться от Мане.

В текущем сезоне Мане провел в чемпионате Германии 22 матча, забил семь мячей и сделал четыре результативные передачи.