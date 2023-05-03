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    • «Бавария» хочет продать Гнабри
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    «Бавария» хочет продать Гнабри

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    «Бавария» рассматривает возможность продажи атакующего полузащитника Сержа Гнабри.

    Серж Гнабри
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    Серж Гнабри

    По информации известного журналиста Кристиана Фалька, в мюнхенском клубе считают, что игрок больше не сможет играть на прежнем уровне.

    «Бавария» готова выслушать предложения по Гнабри этим летом.

    При этом отмечается, что 27-летний футболист не заинтересован в переходе в другой клуб.

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    • В текущем сезоне Гнабри провел в чемпионате Германии 30 матчей, забил десять мячей и сделал четыре результативные передачи.

    Transfermarkt оценивает стоимость Гнабри в 55 миллионов евро.

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