«Бавария» хочет продать Гнабри

рассматривает возможность продажи атакующего полузащитника

По информации известного журналиста Кристиана Фалька, в мюнхенском клубе считают, что игрок больше не сможет играть на прежнем уровне.

«Бавария» готова выслушать предложения по Гнабри этим летом.

При этом отмечается, что 27-летний футболист не заинтересован в переходе в другой клуб.

В текущем сезоне Гнабри провел в чемпионате Германии 30 матчей, забил десять мячей и сделал четыре результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость Гнабри в 55 миллионов евро.