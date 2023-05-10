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    Кутепов: Конкретных претензий в мой адрес не было

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    Защитник «Торпедо» Илья Кутепов рассказал, почему он тренируется с молодежной командой.

    Илья Кутепов
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    Илья Кутепов

    «Конкретных претензий в мой адрес не было. В связи с тем что мой контракт заканчивается летом, тренер не видит смысла нам дальше сотрудничать. Никаких вопросов по тренировкам или дисциплине у него не возникало.

    В этот же день мы пообщались с Ярославом Олеговичем Савиным. Были вместе с Нетфуллиным, обрисовали президенту ситуацию. В тот же вечер я получил официальное письмо о привлечении к тренировкам молодежной команды. Мой агент также связывался с Савиным — получил ответ, что это решение тренера и, скорее всего, он его не изменит. Больше разговоров на эту тему не было», — приводит слова Кутепова «Спорт-Экспресс».

    29-летний Кутепов в текущем сезоне принял участие в 14 матчах, не отметившись результативными действиями. 30-летний Нетфуллин в 27 играх нынешнего сезона забил один мяч.

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