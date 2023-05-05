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    Семин: Кварацхелия сыграл большую роль в победе «Наполи»

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    Известный тренер Юрий Семин прокомментировал победу «Наполи» в чемпионате Италии.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    Одним из лучших игроков «Наполи» в этом сезоне стал грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, который ранее выступал в России за «Локомотив» и «Рубин».

    «Очень важно, что Хвича начинал свой путь в Грузии и России. Молодой парень из РПЛ достиг самых высоких футбольных результатов в Европе.

    Это определенный вызов для новых молодых игроков. Это говорит о том, что российская лига достаточна сильная, из которой игроки могут попадать в топ-чемпионаты и выиграть их.

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    • Хвича сыграл большую роль в победе "Наполи", вдохнул новую жизнь в новую команду. Он оказался с игроками, которые были едины в достижении цели, оказался у тренера, который доверял и нашел ему правильное место на поле, оказался в той схеме, в которой мог проявить себя на сто процентов. Поздравляю его!», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

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