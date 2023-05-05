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    Спаллетти о чемпионстве «Наполи»: В этом успехе чувствуется покровительство Марадоны

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    Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился эмоциями после победы в чемпионате Италии.

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    «Наполи» выиграл Скудетто впервые за 33 года. До этого неаполитанский клуб дважды становился чемпионом с Диего Марадоной.

    «Проблема тех, кто привык упорно трудиться так, как это делал я, заключается в том, что нам сложно в полной мере насладиться победами. Всегда есть над чем поработать, так что радость мимолетна.

    Возможность видеть улыбки и радости партенопеи дарит мне самые яркие эмоции. Это те, кто передает свое счастье другим. Проблема заключалась в том, чтобы дойти до этого момента, когда уже возникает ощущение, что у вас за спиной целый город…

    Будут те, кто сможет пережить трудные моменты в жизни благодаря тому, что они помнят этот момент. Эти люди заслуживают всей этой радости.

    Возможно, теперь я и чувствую себя более расслабленно, ведь мы смогли доставить им эту радость. Эти болельщики видели, как приходят и уходят великие тренеры. Они видели игру Диего Армандо Марадоны, и, возможно, в этом успехе также чувствуется его покровительство. Поэтому трудно говорить им: да, в прошлом сезоне мы финишировали третьими и боролись за титул.

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    • Это всего третий наш сезон вместе, но на нас давят, от нас хотят побед. Нашей главной целью было сохранения места в Лиге чемпионов.

    Прошлым летом некоторые протестовали против команды, и мне это не понравилось. Когда я сказал, что мы должны побороться за скудетто, люди пожаловались и посчитали, что я забежал вперед или перешел черту. Но мои слова были о желании выжать максимум из этих игроков, а также о формировании менталитета, позволяющего продолжать в том же духе.

    Этот сезон — словно второй тайм. Прошлый сезон также был великолепен, но у нас никогда не было сомнений в том, какова наша цель. Бенитес, Анчелотти, Сарри с лучшим футболом в Италии, Гаттузо, выигравший Кубок Италии, были здесь, так зачем же я сюда прихожу? Не могу сказать, что мы хотим избежать вылета. Мы должны победить», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

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