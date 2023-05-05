Президент «Наполи» о чемпионстве: Нам не хватает победы в Лиге чемпионов

Президент «Наполи»обратился к болельщикам команды после победы в чемпионате Италии.

«Вы всегда говорили мне: "Мы хотим побеждать". И мы победили! Мы все победили вместе. А в воскресенье против "Фиорентины" все собираемся на большую вечеринку. Спасибо вам всем!

Сегодняшний день является венцом ожиданий, которые длились 33 года. Когда я приехал, я сказал, что на то, чтобы попасть в еврокубки, уйдет 10 лет — мы сделали это раньше. Я сказал, что нужно еще 10 лет, чтобы выиграть скудетто, и мы снова добились цели на пару лет раньше.

Теперь нам нужно выигрывать его снова, снова и снова. И, конечно, нам не хватает победы в Лиге чемпионов.

Эта команда была отягощена ответственностью, а нам нужен был состав, который чувствовал бы себя достаточно легким, чтобы взлететь, и без отдельных людей, которые действовали бы как тормоза.

Проект никогда не останавливается. Для меня это отправная точка, а не конечная. В следующем сезоне мы со Спаллетти возобновим работу», — приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.