ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Брайтон» — «МЮ»Сладкая месть «Брайтона». Пенальти на 99-й минуте принес «чайкам» победу над «МЮ»
    Все новости спорта

    Президент «Наполи» о чемпионстве: Нам не хватает победы в Лиге чемпионов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Наполи Серия A Футбол Италии
    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис обратился к болельщикам команды после победы в чемпионате Италии.

    Аурелио Де Лаурентис
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Аурелио Де Лаурентис

    «Вы всегда говорили мне: "Мы хотим побеждать". И мы победили! Мы все победили вместе. А в воскресенье против "Фиорентины" все собираемся на большую вечеринку. Спасибо вам всем!

    Сегодняшний день является венцом ожиданий, которые длились 33 года. Когда я приехал, я сказал, что на то, чтобы попасть в еврокубки, уйдет 10 лет — мы сделали это раньше. Я сказал, что нужно еще 10 лет, чтобы выиграть скудетто, и мы снова добились цели на пару лет раньше.

    Теперь нам нужно выигрывать его снова, снова и снова. И, конечно, нам не хватает победы в Лиге чемпионов.

    Эта команда была отягощена ответственностью, а нам нужен был состав, который чувствовал бы себя достаточно легким, чтобы взлететь, и без отдельных людей, которые действовали бы как тормоза.

    Проект никогда не останавливается. Для меня это отправная точка, а не конечная. В следующем сезоне мы со Спаллетти возобновим работу», — приводит слова Де Лаурентиса Football Italia.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удержится ли «Байер» в зоне еврокубков?
  • «Байер» — «Кельн». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Помешает ли «Шальке» еврокубковым надеждам «Майнца»?
  • «Майнц» — «Шальке». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • «Реал» уверенно завоюет Кубок Испании
  • «Реал» Мадрид — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.23
  • Экспресс дня 5 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Байер — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Майнц — Шальке
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лидс
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Вердер — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Ростов — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рома — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры