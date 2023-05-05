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    Семак: Хотелось бы пораньше выиграть чемпионат, но получим то, что заслуживаем

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что питерский клуб может стать чемпионом России после матча со «Спартаком» в 26-м туре.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «У нас на сегодняшний день ещё никакого чемпионства нет. Есть только факторы, которые могут сойтись.

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    • Нам нужно набрать четыре очка в оставшихся матчах, чтобы стать чемпионами. Когда это будет — не столь важно, мы стараемся в каждой игре показать свои лучшие качества. Мы должны делать то, что зависит от нас. Хотелось бы пораньше, но получим то, что заслуживаем», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

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