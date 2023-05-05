Семак: Хотелось бы пораньше выиграть чемпионат, но получим то, что заслуживаем

Главный тренер «Зенита»высказался о том, что питерский клуб может стать чемпионом России после матча сов 26-м туре.

«У нас на сегодняшний день ещё никакого чемпионства нет. Есть только факторы, которые могут сойтись.

Нам нужно набрать четыре очка в оставшихся матчах, чтобы стать чемпионами. Когда это будет — не столь важно, мы стараемся в каждой игре показать свои лучшие качества. Мы должны делать то, что зависит от нас. Хотелось бы пораньше, но получим то, что заслуживаем», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 7 мая в Санкт-Петербурге, начало — в 18:00 мск.