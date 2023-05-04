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    Павлюченко: Дай бог, чтобы «Зенит» не стал чемпионом в матче со «Спартаком»

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    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко считает, что красно-белые способны завершить чемпионат России на втором месте.

    Роман Павлюченко
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    Роман Павлюченко

    В 26-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Зенитом». Матч пройдет 7 мая в Санкт-Петербурге, начало — в 18:00 мск.

    «Я буду надеяться, что "Спартак" за второе место побьется, не все потеряно. Понятно, что "Ростов" в хорошей форме, ЦСКА уже наступает на пятки. Но все будет зависеть от них.

    Сейчас, наверное, надо ждать, когда "Ростов" оступится, будет борьба. Понятно, что "Зенит" уже чемпион, боюсь, что в следующем туре они станут чемпионами.

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    • Дай бог, чтобы "Спартак" дал бой и чтобы "Зенит" не отпраздновал чемпионство в матче против красно-белых. Будем надеяться. Но я думаю, что "Зенит" переиграет, сегодня это команда другого уровня. Фаворит в борьбе за второе место? Мне кажется, что "Спартак" все-таки будет вторым, ЦСКА станет третьим, "Ростову" в конце чуть-чуть не хватит», — приводит слова Павлюченко ТАСС.

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