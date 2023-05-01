Роналду хочет покинуть «Аль-Наср»

рассматривает возможность досрочного ухода из

По информации El Nacional, Роналду устал от жизни в Саудовской Аравии. У португальца возникли трудности в адаптации к новой стране и ее культуре.

Отмечается, что финансовый вопрос для Криштиану в данном случае не играет решающую роль.

Как известно, в конце 2022 года Роналду подписал с «Аль-Насром» контракт на 200 миллионов евро за сезон.

Источник утверждает, что Роналду хочет вернуться в Мадрид, где ранее в течение девяти лет играл за «Реал».

Президент «Реала» Флорентино Перес готов предложить Криштиану роль посла клуба или должность в руководстве. В «Мадриде» не рассматривают возвращение пятикратного обладателя «Золотого мяча» в качестве игрока.

Роналду провел в текущем чемпионате Саудовской Аравии 12 матчей, забил 12 мячей и сделал четыре результативные передачи.