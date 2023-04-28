АПЛ. «Манчестер Сити» лишает «Арсенал» шансов на титул

«Арсенал» потерпел крупное поражение от «Манчестер Сити» и сходит с дистанции в битве за чемпионство. «Ливерпуль» вплотную подобрался к еврокубковой пятёрке. А «Лестер» вернулся в зону вылета. До окончания сезона остаётся 5 туров.

Изменения в турнирной таблице

По итогам 33 тура в положении команд английской Премьер-лиги произошли три изменения. В середине турнирной таблицы можно обратить внимание на две перестановки. «Брентфорд» поднялся на 9 место, отодвинув с этой строчки «Фулхэм» (10 место). А «Вест Хэм» откатился сразу на две позиции и расположился на 15 месте. Шаг вперёд сделали «Вулверхэмптон» (13 место) и «Борнмут» (14 место).

Календарь и таблица АПЛ

Зону вылета АПЛ покинул «Ноттингем Форест», команда взлетела на две позиции и теперь занимает 17 строчку. В группу аутсайдеров вернулся «Лестер» (18 место). Ещё на ступеньку ниже опустился «Эвертон» (19 место).

Как «Ман Сити» прибил «Арсенал»

«Манчестер Сити» сделал серьёзную заявку на чемпионство, обыграв в главном матче сезона «Арсенал» (4:1) — основного оппонента в борьбе за титул.

МС снял все вопросы о победителе уже к 54-й минуте поединка. В этому моменту «горожане» вели в три мяча, дубль оформил Кевин Де Брёйне, ещё один гол на свой счёт записал Джон Стоунз.

Гол-престижа «Арсенал» смог забить лишь на 86-й минуте поединка, сделал это Роб Холдинг. А точку в противостоянии поставил один из ключевых игроков Манчестера — Эрлинг Холанн. Норвежский форвард отличился на 95-й минуте встречи.

«Арсенал» всё ещё на первом месте в АПЛ, но преимущество лондонцев шаткое — всего два пункта. У «пушкарей» в активе 75 очков. «Канониры» не могут выиграть четвёртый матч подряд: три ничьи и одно поражение.

Микель Артета, главный тренер «Арсенала» globallookpress.com

«Манчестер Сити» хоть и идёт на второй строчке, но уже является теневым лидером английского чемпионата. У «горожан» 73 набранных балла, но есть два матча в запасе. Они фактически и могут принести МС титул чемпиона Англии по итогам сезона.

Как «Ман Юнайтед» отпустил «Ньюкасл» в отрыв

«Ньюкасл» закрепился на третьем месте чемпионата Англии. В рамках минувшего 33 тура «сороки» на выезде уничтожили «Эвертон» (4:1). В составе победителей голами отметились Жоэлинтон, Джейкоб Мерфи. А Каллум Уилсон отправил в сетку ворот «ирисок» два мяча. Таким образом «Ньюкасл» набрал 62 очка.

Притормозил «Манчестер Юнайтед», команда поделила очки с «Тоттенхэмом» (2:2). «Красные дьяволы» вели с перевесом в два мяча. В первой половине поединка в составе МЮ отличились Джейдон Санчо и Маркус Рашфорд.

Однако, после перерыва «шпоры» активизировались. Сначала Педро Порро сократил отставание в счёте, сделав это на 56-й минуте. На 79-й минуте равновесие на табло восстановил Сон Хын Мин.

После матча МЮ остался на четвёртом месте с 60 очками, а «Тоттенхэм» расположился строчкой ниже, у лондонцев 54 пункта.

Как «Ливерпуль» подобрался к топ-5 АПЛ

«Ливерпуль» продолжает штамповать одну победу за другой. Третий матч подряд «мерсисайдцы» набирают полноценные три очка в копилку.

Юргенн Клопп, главный тренер «Ливерпуля» globallookpress.com

В 33-м туре команда Юргена Клоппа одержала волевую победу над «Вест Хэмом» (2:1). На 67-й минуте встрече победный гол в составе «Ливерпуля» забил Жоэль Матип. В прошлых турах команда нанесла поражения «Ноттингем Форесту» (3:2) и «Лидсу» (6:1).

На данный момент «Ливерпуль» занимает седьмое место в английском чемпионате. В активе команды уже 53 очка, от еврозоны коллектив отстаёт всего на один балл.

Как «Лестер» вернулся в зону вылета

«Лестер» снова оказался в группе аутсайдеров, после того как поделил очки с «Лидсом» (1:1). «Лисам» удалось избежать поражения лишь на 80-й минуте. Спасительный гол в составе «Лестера» забил Джейми Варди, а его команда набрала 29 очков. Несмотря на ничью, коллектив всё же свалился на 18 место.

Дело в том, что «Ноттингем Форест» в минувшем туре переиграл «Брайтон» (3:1), набрал 30 очков и поднялся на 17 место.

Как пройдёт следующий тур

34 тур английской Премьер-лиги растянется на четыре дня. Игры пройдут с 29 апреля по 2 мая включительно. Теневой лидер АПЛ «Манчестер Сити» свой поединок проведёт в гостях против «Фулхэма». Игра состоится в воскресенье, 30 апреля.

На 3 мая у «горожан» запланирована отложенная игра тура 28-го. «Манчестер Сити» примет «Вест Хэм». После этих матчей МС может возглавить турнирную таблицу.

Набравший ход «Ливерпуль» также проведёт два матча за четыре дня — обе домашние. В воскресенье, 30 апреля пройдет встреча с «Тоттенхэмом», а в среду, 3 мая «мерсисайдцы» примут «Фулхэм».

Все прогнозы на АПЛ

Два матча запланированы и для «Манчестер Юнайтед»: 30 апреля — домашний поединок с «Астон Виллой», а 4 мая — гостевая игра против «Брайтона».

Завершит программу 34 тура — центральный поединок. Это будет дерби Лондона: «Арсенал» примет «Челси». Игра состоится во вторник, 2 мая.