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    АПЛ. Новый подарок для «Ман Сити» от «Арсенала»

    Итоги 32-го тура чемпионата Англии по футболу

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    Мартин Эдегор, игрок «Арсенала»
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    Мартин Эдегор, игрок «Арсенала»
    Череда неудач продолжает преследовать «Арсенал». «Пушкари» не выигрывают третий матч подряд, «Манчестер Сити» — теперь теневой лидер АПЛ. «Лестер» покинул зону вылета, в группу аутсайдеров опустился «Эвертон». До окончания сезона остаётся 6 туров.

    Изменения в турнирной таблице

    «Манчестер Юнайтед» тур пропускал и позволил обойти себя в турнирной таблице «Ньюкаслу», которому в итоге удалось подняться на третье место. «Красные дьяволы» опустились на четвёртую строчку, но имеют одну игру в запасе. Она в теории может вернуть МЮ в топ-3 английской Премьер-лиги.

    Вперёд шагнул «Ливерпуль», мерсисайдцы выиграли в минувшем туре и забрались на седьмое место, оттеснив с этой строчки «Брайтон». Местами поменялись и «Фулхэм» (9 место) с «Брентфордом» (10 место).

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    • В плюсе оказались футболисты «Вест Хэма», «молотобойцы» взлетели сразу на две строчки и оказались на 13-й позиции. Удалось обойти «Вулверхэмптон» (14 место) и «Борнмут» (15 место).

    Календарь и таблица АПЛ

    Зону вылета покинул «Лестер», «лисы» с 19-го места поднялись на 17-е. На ступеньку ниже опустились «Эвертон» (18 место) и «Ноттингем Форест» (19 место).

    Теневой лидер

    Пока «Манчестер Сити» играл в Кубке Англии, лидер чемпионата «Арсенал» провёл матч 32-го тура АПЛ. Лондонский клуб не может выиграть третий матч подряд.

    В рамках минувшего игрового дня канониры едва избежали поражения в поединке с худшей командой лиги — «Саутгемптоном» (3:3).

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    • К 88-й минуте встречи «Арсенал» уступал в два мяча, пока Мартин Эдегор не сократил отставание до минимального, а Букайо Сака не принёс лондонцам ничью и одно очко в копилку.

    В безвыигрышную серию «Арсенала» входят также матчи против «Вест Хэма» (2:2) и «Ливерпуля» (2:2).

    Таким образом «пушкари» набрали 75 очков и на пять баллов опережают «Манчестер Сити». Однако у МС есть две игры в запасе, а это значит, что «горожане» теперь считаются теневыми лидерами первенства.

    Претенденты на Лигу чемпионов

    К 32 туру чемпионата ярко выражается первая четвёрка команд, которая возможно представит английскую футбольную ассоциацию в основной сетке Лиги чемпионов на следующий сезон. Помимо «Арсенала» и «Манчестер Сити» — это «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».

    Гарри Кейн, игрок «Тоттенхэма»
    globallookpress.com

    К слову, «Ньюкасл» в прошедшей игре возможно сыграл ключевую игру всего чемпионата. «Сороки» на своём поле разгромили «Тоттенхэм» (6:1) и вышли на третье место.

    После матча «Ньюкасл» набрал 59 очков, столько же у «Ман Юнайтед», который идет следом на четвертой позиции. От лигочемпионской четвёрки теперь сильно отстал «Тоттенхэм» — у «шпор» 53 набранных пункта.

    Что с остальными грандами?

    Постепенно в игровой тонус возвращается «Ливерпуль», команда добилась второй победы подряд. В этот раз мерсисайдцы вырвали победу у одного из аутсайдеров лиги — «Ноттингема Фореста» (3:2). В составе «Ливерпуля» дубль оформил Диогу Жота. А победный гол забил Мохаммед Салах. После этого успеха футболисты Юргена Клоппа набрали 50 баллов и поднялись на 7 место.

    Мохаммед Салах, игрок «Ливерпуля»
    globallookpress.com

    Провальный сезон демонстрирует «Челси», лондонский коллектив без побед идёт уже пятый матч. Проиграли «Брайтону» (1:2), «Вулверхэмптону» (0:1), «Астон Вилле» (0:2) и сыграли вничью с «Ливерпулем» (0:0) и «Эвертоном» (2:2). У «Челси» 11 место и 39 очков в таблице.

    Зона вылета

    Пока «Эвертон» играет вничью с «Кристал Пэлас» (0:0), а «Ноттингем Форест» проигрывает «Ливерпулю» (2:3) — «Лестер» обыгрывает «Вулверхэмптон» (2:1) и покидает зону вылета.

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    • У «Лестера» сейчас 28 очков, столько же у «Эвертона». На балл меньше у «Фореста». А «Саутгемптон», который занимает последнее место в таблице, набрал 24 пункта, так что в группе аутсайдеров всё плотно.

    Тур № 33

    До окончания чемпионата остаётся сыграть шесть туров. Матчи следующего игрового дня пройдут с 25 по 27 апреля.

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    Центральня битва, пожалуй всего чемпионата, состоится в среду, 26 апреля. Главные претенденты на титул чемпиона Англии сразятся в очной битве — «Манчестер Сити» примет «Арсенал».

    Все прогнозы на АПЛ

    Клубы из топ-5 чемпионата свои поединки проведут в четверг, 27 апреля. «Тоттенхэм» примет «Ман Юнайтед», а «Ньюкасл» отправится в гости к «Эвертону».

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