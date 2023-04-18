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    АПЛ. «Ман Сити» включается в борьбу за титул

    Итоги 31-го тура чемпионата Англии по футболу

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    Фрагмент матча «Манчестер Сити» — «Лестер»
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    Фрагмент матча «Манчестер Сити» — «Лестер»
    Второй тур подряд «Арсенал» не может выиграть, «Манчестер Сити» пользуется шансом и подбирается к лидеру вплотную. В топ-3 АПЛ возвращается «Манчестер Юнайтед». В зоне вылета всё так же плотно и без изменений. До окончания сезона остаётся 7 туров.

    Изменения в турнирной таблице

    «Манчестер Юнайтед» поднялся на третье место, «красные дьяволы» обошли в чемпионате «Ньюкасл». «Сороки» в минувшем туре проиграли и опустились на четвёртую позицию.

    Календарь и таблица АПЛ

    Ещё одна рокировка произошла в середине турнирной таблицы. «Борнмут» отодвинул на 15 место «Вест Хэм», а сам шагнул вверх на 14 строчку.

    Титул один — претендентов двое

    «Арсенал» во второй раз сделал подарок своему конкуренту в битве за титул чемпиона. Сначала лондонский клуб упустил победу в матче с «Ливерпулем» (2:2), а теперь и с «Вест Хэмом» (2:2).

    Хотя всё для «пушкарей» вначале складывалось удачно — Габриэль Жезус и Мартин Эдегор оформили два быстрых гола уже к 10-й минуте поединка.

    «Вест Хэм» — «Арсенал»
    globallookpress.com

    «Молотобойцы» смогли уйти от поражения к 54-й минуте, когда Джаррод Боуэн поставил точку в противостоянии. Ранее Саид Бенрахма реализовал пенальти.

    После матча «Арсенал» набрал 74 очка. До окончания сезона канонирам осталось сыграть семь матчей. Главная битва года ожидается через тур. В среду, 26 апреля «Арсенал» отправится в гости к «Манчестер Сити».

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    • МС выдаёт шестиматчевую победную серию, в рамках минувшего игрового дня «горожане» уничтожили «Лестер» (3:1). У «Ман Сити» дубль оформил Эрлинг Холанн, ещё один гол забил Джон Стоунз.

    После этой виктории действующие чемпионы набрали 70 очков, что на четыре меньше, чем у «Арсенала». Однако у «Ман Сити» есть игра в запасе против «Вест Хэма», которая состоится 3 мая.

    Еврокубковая зона

    На третье место английской Премьер-лиги поднялся «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» в 31-м туре переиграли «Ноттингем Форест» (2:0).

    В составе победителей отличились Антони и Диогу Далот. Таким образом МЮ аккумулировал 59 пунктов, к тому же главные конкуренты манкунианцев потерпели фиаско в туре.

    «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед»
    globallookpress.com

    «Ньюкасл» опустился на четвёртое место после поражения в поединке с «Астон Виллой» (0:3). В графе набранные очки у «сорок» так и осталось 56 пунктов.

    На пятой позиции идёт «Тоттенхэм» — это зона Лиги Европы. «Шпоры» потерпели неудачу в матче с «Борнмутом» (2:3). Решающий гол на 95-й минуте забил Данго Уаттара.

    Группа аутсайдеров

    В зоне вылета — без изменений, 18 место занимает «Ноттингем Форест», у которого в активе 27 очков. Строчкой ниже расположился «Лестер» — у команды на два балла меньше.

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    • Замыкает турнирную таблицу «Саутгемптон» с 23 пунктами. В 31-м туре команда уступила «Кристал Пэласу» (0:2).

    Тур № 32

    Следующий тур пройдёт в усечённом формате. Матчи «Манчестер Юнайтед» — «Челси» и «Брайтон» — «Манчестер Сити» перенесены. Дело в том, что МЮ и МС сыграют в полуфинале Кубка Англии.

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    В субботу, 22 апреля «Ман Сити» в рамках 1/2 финала примет «Шеффилд Юнайтед». «Ман Юнайтед» отправится в гости к «Брайтону», игра пройдёт в воскресенье, 23 апреля.

    Все прогнозы на АПЛ

    Вернёмся к чемпионату, лидер «Арсенал» в 32-м туре сыграет против «Саутгемптона» — худшей команды лиги. Игра запланирована на пятницу, 21 апреля.

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    • Центральная битва игрового дня пройдёт 23 апреля, «Ньюкасл» на своей арене примет «Тоттенхэм». Матчи 32 тура пройду с 21 по 23 апреля.

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