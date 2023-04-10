Интрига за чемпионство возрождается?

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    АПЛ: Итоги 30-го тура

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    «Манчестер Сити»
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    «Манчестер Сити»
    «Арсенал» потерял очки, «Манчестер Сити» воспользовался шансом. Первая пятёрка английской Премьер-лиги добилась успеха и сохранила свои места. В зоне вылета всё без изменений.

    Изменения в турнирной таблице

    Первое, что бросается в глаза, так это взлёт «Астон Виллы» с девятого на шестое место. От этого успеха пострадали две команды, «Брайтон» опустился на одну ступеньку и теперь занимает седьмое место. На две строчки вниз свалился «Брентфорд» и расположился на девятой позиции.

    Календарь и таблица АПЛ

    Рывок вперёд сделал «Борнмут», которому удалось подняться с 17 на 15 место. Таким образом команда обошла в турнирке «Лидс» (16 место) и «Эвертон» (17 место).

    Шанс для «Сити»

    «Арсенал» — лидер английского чемпионата, после серии побед из семи матчей, «пушкари» дали маху. Гостевая игра против «Ливерпуля» завершилась вничью (2:2).

    Хотя всё для лондонского клуба начиналось неплохо. Быстрый гол в исполнении Мартинелли на 8-й минуте. В середине первого тайма Жезус удвоил преимущество «Арсенала».

    Габриэль Жезус, игрок «Арсенала»
    globallookpress.com

    После двух пропущенных в игру вступили игроки «Ливерпуля». «Мерсисайдцы» благодаря усилиям Мохаммеда Салаха сократили отставание в счёте. Египетский форвард оформил гол в раздевалку. А ключевое слово осталось за другим напом «Ливерпуля», Роберто Фирмино восстановил равновесие на табло за три минуты до финального свистка.

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    • «Арсенал» теряет очки, но набирает 73 балла в таблице. «Манчестер Сити» воспользовался шансом и сократил отставание до шести очков. В 30 туре «горожане» разгромили аутсайдера АПЛ — «Саутгемптон» (4:1).

    В составе МС дублем отметился Эрлинг Холанн, ещё один мяч на свой счёт записал Джек Грилиш. А точку в противостоянии поставил Хулиан Альварес, который реализовал пенальти на 75-й минуте.

    Таким образом «Манчестер Сити» набрал 67 очков, к тому же у «горожан» ещё есть игра в запасе, 3 мая команда примет «Вест Хэм».

    Претенденты на Лигу чемпионов

    На данный момент сразу три команды претендуют на оставшиеся два места в Лиге чемпионов. «Ньюкасл» идёт на 3 месте чемпионата, в минувшем туре «сороки» выиграли у «Брентфорда» (2:1) — это была волевая победа. Решающий гол на 61-й минуте забил лидер команды Александер Исак. После успешной игры «Ньюкасл» набрал 56 очков.

    Александер Исак, игрок «Ньюкасла»
    globallookpress.com

    Столько же баллов у «Манчестер Юнайтед», который расположился на четвёртой строчке. «Красные дьяволы» в родных стенах разобрались с «Эвертоном» (2:0). Отличились Скотт Мактоминей и Антони Марсьяль.

    Вне зоны ЛЧ идёт «Тоттенхэм», лондонцы имеют на три очка меньше, чем МЮ и «Ньюкасл». В 30 туре «шпоры» переиграли «Брайтон» (2:1). Победу «Тоттенхэму» на 79-й минуте поединка принёс Гарри Кейн.

    Зона вылета

    В зоне вылета всё плотно, явного неудачника сложно выделить. В группе аутсайдеров «Ноттингем Форест», у которого в активе 27 очков. Столько же баллов у «Эвертона», который находится на спасительном 17 месте.

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    • На последних строчках расположились «Лестер» с 25 баллами и «Саутгемптон» с 23 пунктами.

    Тур № 31

    Матчи следующего тура чемпионата Англии пройдут с 15 по 17 апреля. «Арсенал» отправится в гости к «Вест Хэму», игра состоится в воскресенье, 16 апреля.

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    Днем ранее сыграет действующий чемпион «Ман Сити», у «горожан» будет домашняя встреча с «Саутгемптоном».

    Все прогнозы на АПЛ

    Очных встреч команд первой пятёрки в 31 туре не будет. У «Ньюкасла» будет выезд к «Астон Вилле», МЮ отправится в гости к «Ноттингему Форесту». «Тоттенхэм» в домашних стенах примет «Борнмут».

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