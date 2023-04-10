Интрига за чемпионство возрождается?

Изменения в турнирной таблице
Первое, что бросается в глаза, так это взлёт «Астон Виллы» с девятого на шестое место. От этого успеха пострадали две команды, «Брайтон» опустился на одну ступеньку и теперь занимает седьмое место. На две строчки вниз свалился «Брентфорд» и расположился на девятой позиции.
Рывок вперёд сделал «Борнмут», которому удалось подняться с 17 на 15 место. Таким образом команда обошла в турнирке «Лидс» (16 место) и «Эвертон» (17 место).
Шанс для «Сити»
«Арсенал» — лидер английского чемпионата, после серии побед из семи матчей, «пушкари» дали маху. Гостевая игра против «Ливерпуля» завершилась вничью (2:2).
Хотя всё для лондонского клуба начиналось неплохо. Быстрый гол в исполнении Мартинелли на 8-й минуте. В середине первого тайма Жезус удвоил преимущество «Арсенала».
После двух пропущенных в игру вступили игроки «Ливерпуля». «Мерсисайдцы» благодаря усилиям Мохаммеда Салаха сократили отставание в счёте. Египетский форвард оформил гол в раздевалку. А ключевое слово осталось за другим напом «Ливерпуля», Роберто Фирмино восстановил равновесие на табло за три минуты до финального свистка.
«Арсенал» теряет очки, но набирает 73 балла в таблице. «Манчестер Сити» воспользовался шансом и сократил отставание до шести очков. В 30 туре «горожане» разгромили аутсайдера АПЛ — «Саутгемптон» (4:1).
В составе МС дублем отметился Эрлинг Холанн, ещё один мяч на свой счёт записал Джек Грилиш. А точку в противостоянии поставил Хулиан Альварес, который реализовал пенальти на 75-й минуте.
Таким образом «Манчестер Сити» набрал 67 очков, к тому же у «горожан» ещё есть игра в запасе, 3 мая команда примет «Вест Хэм».
Претенденты на Лигу чемпионов
На данный момент сразу три команды претендуют на оставшиеся два места в Лиге чемпионов. «Ньюкасл» идёт на 3 месте чемпионата, в минувшем туре «сороки» выиграли у «Брентфорда» (2:1) — это была волевая победа. Решающий гол на 61-й минуте забил лидер команды Александер Исак. После успешной игры «Ньюкасл» набрал 56 очков.
Столько же баллов у «Манчестер Юнайтед», который расположился на четвёртой строчке. «Красные дьяволы» в родных стенах разобрались с «Эвертоном» (2:0). Отличились Скотт Мактоминей и Антони Марсьяль.
Вне зоны ЛЧ идёт «Тоттенхэм», лондонцы имеют на три очка меньше, чем МЮ и «Ньюкасл». В 30 туре «шпоры» переиграли «Брайтон» (2:1). Победу «Тоттенхэму» на 79-й минуте поединка принёс Гарри Кейн.
Зона вылета
В зоне вылета всё плотно, явного неудачника сложно выделить. В группе аутсайдеров «Ноттингем Форест», у которого в активе 27 очков. Столько же баллов у «Эвертона», который находится на спасительном 17 месте.
На последних строчках расположились «Лестер» с 25 баллами и «Саутгемптон» с 23 пунктами.
Тур № 31
Матчи следующего тура чемпионата Англии пройдут с 15 по 17 апреля. «Арсенал» отправится в гости к «Вест Хэму», игра состоится в воскресенье, 16 апреля.
Днем ранее сыграет действующий чемпион «Ман Сити», у «горожан» будет домашняя встреча с «Саутгемптоном».
Очных встреч команд первой пятёрки в 31 туре не будет. У «Ньюкасла» будет выезд к «Астон Вилле», МЮ отправится в гости к «Ноттингему Форесту». «Тоттенхэм» в домашних стенах примет «Борнмут».