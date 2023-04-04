Седьмая подряд победа «Арсенала»

«Арсенал» — вне конкуренции, «Манчестер Сити» — тоже. Тандем лидеров закрепился на лидирующих позициях английской Премьер-лиги. «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «Ман Юнайтед» набрали одинаковое количество очков. До окончания сезона осталось играть ещё 9 туров.

Изменения в турнирной таблице

В верхней части таблицы произошли два изменения. Первое коснулось топ-5 АПЛ, «Ньюкасл» поднялся на две ступеньки и занял третье место. Эту строчку пришлось уступить «Манчестер Юнайтед», который свалился на пятую позицию. Между «сороками» и «красными дьяволами» расположился «Тоттенхэм». На данный момент «шпоры» идут на четвёртом месте.

По итогам 29 тура сильно пострадал «Ливерпуль», «мерсисайдцы» с шестой строчки опустились на восьмое, пропустив вперёд «Брайтон» (6 место) и «Брентфорд» (7 место).

Календарь и таблица АПЛ

В зоне вылета новые лица. «Лидс» рухнул с 14 на 18 место, а «Лестер» покатился вниз с 17 на 19. Вне опасности теперь «Вест Хэм» (14 место) и «Борнмут» (17 место). Данный тандем как раз и занял места, которые занимали «Лидс» и «Лестер» до 29 тура.

Мощь лидеров

«Арсенал» уверенно движется в победе в чемпионате Англии. «Пушкари» выиграли седьмой матч подряд, в этот раз лондонский клуб нанёс поражение «Лидсу» (4:1).

В составе «канониров» дублем отметился Габриэль Жезус, по мячу также забили Бен Уайт и Гранит Джака. Соперник ответил голом-престижа в исполнении Расмуса Кристенсена.

Таким образом «Арсенал» набрал 72 очка и сохранил преимущество в 8 очков над «Ман Сити». У клуба из Манчестера в активе 64 набранных балла.

В рамках минувшего игрового дня МС уничтожил «Ливерпуль» (4:1). Это была волевая победа «горожан». В составе «небесно-голубых» отличились Хулиан Альварес, Кевин Де Брёйне, Илкай Гюндоган и Джек Грилиш.

Топ-5

С третьего по пятое места занимают команды, которые набрали одинаковое количество очков. По 50 баллов теперь у «Ньюкасла», «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед».

Удачным тур получился для «Ньюкасла». «Сороки» в личной встрече переиграли МЮ (2:0). Победитель пары определился ближе к концовке поединка.

«Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед» globallookpress.com

На 65-й минуте счёт открыл Джо Уиллок и вывел «Ньюкасл» вперёд. За две минуты до финального свистка точку в матче поставил Каллум Уилсон.

А вот «Тоттенхэм» упустил возможность подняться на третье место, упустив победу в игре с «Эвертоном» (1:1). На гол Гарри Кейна с пенальти, Майкл Кин ответил точным ударом на 90-й минуте поединка.

Зона вылета

Минувший тур себе в плюс может занести «Вест Хэм». «Молотобойцы» с минимальным счётом переиграли «Саутгемптон» (1:0). Гол Наифа Агуэрда на 25-й минуте помог лондонскому клубу набрать 27 очков. Таким образом команда взлетела сразу на четыре строчки.

«Борнмут» тоже покинул зону вылета после домашней победы над «Фулхэмом» (2:1). Ниже опустились «Лидс» и «Лестер», которые проиграли «Арсеналу» (1:4) и «Кристал Пэлас» (1:2) соответственно.

Тур № 30

Матчи следующего тура пройдут 8 и 9 апреля. Центральная афиша игрового дня «Ливерпуль» — «Арсенал». Топ-клубы АПЛ сыграют между собой в воскресенье, 9 апреля.

Днем ранее сыграет «Манчестер Сити», «горожане» будут гостить у «Саутгемптона». Откроет программу 30 тура матч с участием «Ман Юнайтед». «Красные дьяволы» примут «Эвертон».

Все прогнозы на АПЛ

«Тоттенхэм» дома сыграет с «Брайтоном». А «Ньюкасл» отправится на выезд к «Брентфорду». Все матчи пройдут в субботу, 8 апреля.