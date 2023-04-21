В «Динамо» назвали цель на заключительную часть сезона

Дмитрий Гафин Фото: fcdm.ru
«Хотелось ли именно в столетие завоевать Кубок? Нам хочется завоевывать трофеи каждый сезон, потому что предыдущий был очень давно. Так что не было особого желания выиграть именно в этом году.
Цель на сезон — закончить чемпионат в тройке. Если этого не удастся достичь, будут сделаны соответствующие выводы. А потом будет следующий сезон.
Что касается возможных трансферов, то шорт-лист у нас есть, намётки есть, а там посмотрим», — приводит слова Гафина «Чемпионата».
Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Зенит» — «Динамо»
«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 23 туров. В ближайшем матче команда Славиши Йокановича сыграет с «Зенитом».