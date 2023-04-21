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    В «Динамо» назвали цель на заключительную часть сезона

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    Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что клуб сделает определенные выводы, если команда не сможет завершить текущий чемпионат России в первой тройке.

    Дмитрий Гафин
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    Дмитрий Гафин

    «Хотелось ли именно в столетие завоевать Кубок? Нам хочется завоевывать трофеи каждый сезон, потому что предыдущий был очень давно. Так что не было особого желания выиграть именно в этом году.

    Цель на сезон — закончить чемпионат в тройке. Если этого не удастся достичь, будут сделаны соответствующие выводы. А потом будет следующий сезон.

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    • Что касается возможных трансферов, то шорт-лист у нас есть, намётки есть, а там посмотрим», — приводит слова Гафина «Чемпионата».

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Зенит» — «Динамо»

    «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ после 23 туров. В ближайшем матче команда Славиши Йокановича сыграет с «Зенитом».

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